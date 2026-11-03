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Champions League: Eskalation am Stuttgarter Seitenrand nach Zweikampf

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Champions League: Eskalation am Stuttgarter Seitenrand nach Zweikampf
Vfb Stuttgart · Galatasaray Istanbul · Deniz Undav
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Beim VfB Stuttgart und Galatasaray Istanbul kommt es im Champions-League-Spiel zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Die Szene mit Kapitän Deniz Undav dominiert die Berichterstattung.

Im Champions-League-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Galatasaray Istanbul kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung am Seitenrand. Der Konflikt brach nach dreieinhalb Stunden Spielzeit aus und verschob vorübergehend den Fokus von der sportlichen Leistung auf die menschliche Komponente des Fußballsports.

Früher Doppelschlag von Batrakov

Galatasaray Istanbul führte nach einem frühen Doppelpack von Aleksey Batrakov mit 2:0. Der russische Stürmer traf in der zwölften und fünfzehnten Minute zum Führungszweck. Stuttgart lag somit lange Zeit unter Druck und musste auf eine Wende hinarbeiten.

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Die Partie blieb weiterhin spannend, doch die Nervosität stieg mit der Zeit. Spieler beider Mannschaften zeigten deutliche Anzeichen von Frustration und körperlicher Anspannung. Die Spannungen häuften sich im weiteren Verlauf des Spiels merklich.

Gewalttat durch Baris Alper Yilmaz

Die Situation eskalierte in der dritten Viertelstunde nach der Pause. Genauer gesagt geschah dies nach 37 Spielminuten. Zuvor waren Baris Alper Yilmaz und Chris Führich um den Ball gegangen. Der Galataray-Spieler blockte den Ball ab.

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Chris Führich reagierte mit Armeinsatz, was Yilmaz provozierte. Der türkische Mittelfeldspieler griff Führich am Trikot und warf ihn zu Boden. Deniz Undav eilte seinem Teamkollegen zu Hilfe.

Yilmaz ging daraufhin auf Kapitän Deniz Undav los. Er fasste ihn an die Gurgel. Undav reagierte mit einem provozierenden Lächeln. Dies führte zu einer Rudelbildung.

Schiedsrichter Chris Kavanagh greift ein

Es kam zu heftigen Stößen zwischen den Parteien. Schiedsrichter Chris Kavanagh behielt die Nerven. Er zeigte beiden Akteuren die Gelbe Karte.

Die Szene beruhigte sich schnell wieder. Das Spiel konnte fortgesetzt werden. Der Vorfall bleibt jedoch ein trüber Fleck in der Partie.

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Reaktionen im Stadion und darüber hinaus

Die Zuschauer im Stadion reagierten schockiert auf die Gewalt. Die Stimmung kippte kurzzeitig in Aggression. Fans beider Lager diskutierten heftig über das Vorgehen.

Medien berichteten intensiv über den Vorfall. Die Szene wird international diskutiert. Der VfB Stuttgart muss die Situation analysieren.

Galatasaray Istanbul konzentriert sich nun auf die nächsten Aufgaben. Das Team steht unter Beobachtung der UEFA. Die Disziplin der Spieler ist gefordert.

Stuttgart bleibt weiterhin im Rennen. Die Mannschaft muss sich von der Ablenkung lösen. Der Fokus liegt nun klar auf dem weiteren Turnierverlauf.

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