Champions League: Atlético Madrid und Arsenal trennen sich 1:1

Im Hinspiel des Champions League Viertelfinals erkämpften Atlético Madrid und Arsenal London ein 1:1-Unentschieden. Das Rückspiel findet in London statt.

Das Hinspiel zwischen Atlético Madrid und Arsenal London in der Champions League endete am Mittwochabend mit einem 1:1-Unentschieden. Viktor Gyökeres brachte Arsenal durch einen verwandelten Foulelfmeter in der 44.

Minute in Führung, während Julian Alvarez für Atlético Madrid ebenfalls per Elfmeter in der 56. Minute den Ausgleich erzielte. Das Rückspiel findet kommenden Dienstag in London statt, wo Arsenal Heimvorteil genießt. Das Spiel im Estadio Metropolitano war von Beginn an intensiv und temporeich.

Atlético Madrid, angefeuert von ihren Fans und in Anwesenheit von König Felipe, startete druckvoller und hatte in der Anfangsphase einige vielversprechende Aktionen. Alvarez testete bereits früh den Arsenal-Torhüter David Raya mit einem Schuss aus der Distanz, der jedoch glänzend pariert wurde. Arsenal versuchte, das Spiel zu kontrollieren und kam durch Martin Ödegaard zu einer ersten Gelegenheit, deren Schuss jedoch geblockt wurde.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erhöhte Arsenal den Druck und wurde mit einem Elfmeter belohnt, nachdem David Hancko Viktor Gyökeres im Strafraum gefoult hatte. Gyökeres verwandelte den Strafstoß sicher und brachte Arsenal in Führung. Die zweite Halbzeit begann mit einem Sturmlauf von Atlético Madrid. Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich und kamen durch Alvarez, Lookman und Griezmann zu gefährlichen Aktionen.

Raya im Arsenal-Tor hielt seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden im Spiel. Atlético Madrid wurde schließlich für seine Bemühungen belohnt, als Marcos Llorente im Strafraum von Ben White gefoult wurde. Der Schiedsrichter entschied nach VAR-Überprüfung auf Elfmeter, den Alvarez ebenfalls verwandelte. Nach dem Ausgleich drängte Atlético Madrid weiterhin auf den Sieg, scheiterte aber an Raya und der Latte.

In der Schlussphase gab es noch einmal Elfmeter-Aufregung, als Hancko Eberechi Eze gefoult haben soll, der Schiedsrichter entschied sich jedoch nach VAR-Überprüfung gegen einen Strafstoß – eine umstrittene Entscheidung. Oblak parierte in der Nachspielzeit noch einen Schuss von Mosquera. Das Rückspiel verspricht eine spannende Begegnung, wobei Arsenal aufgrund des Unentschiedens und des Heimvorteils die besseren Karten hat. Der Sieger dieses Duells trifft im Finale am 30.

Mai in Budapest entweder auf Paris Saint-Germain oder Bayern München. Das Hinspiel zwischen PSG und Bayern endete mit einem 5:4-Sieg für Paris





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