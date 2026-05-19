Challenges of Football World Cup 2026 in Austria: Unfavorable Game Times and Public Viewing Restrictions

The Football World Cup 2026 in Austria will be a challenge for fans due to the late game times. Many matches will start in the early hours of the morning, which will affect the local public viewing culture. Public viewing solutions are expected to be limited to smaller venues like bars, restaurants, and locations. The unfavorable game times have led to fewer large-scale public viewing events in the major cities of Lower Austria.

Die Fußball-WM 2026 wird für Fans in Österreich eine Herausforderung. Wegen der Austragungsorte in den USA, Kanada und Mexiko laufen zahlreiche Begegnungen erst tief in der Nacht.

Und das verändert die heimische Public-Viewing-Kultur, denn große Fanmeilen wird es diesmal deutlich weniger geben. Branchenvertreter rechnen eher mit kleineren Lösungen in Bars, Gastgärten, Vereinslokalen und Locations im Inneren. Alleine die Österreich-Begegnungen haben es von den Beginnzeiten in sich: Während der Schlager gegen Argentinien um 19.00 Uhr beginnt, ist beim wohl entscheidenden Spiel um den Aufstieg gegen Algerien mit Start um 4.00 Uhr Public Viewing wohl zu vergessen.

Auch beim Eröffnungsspiel der österreichischen Elf gegen Jordanien mit Anpfiff um 6.00 Uhr ist das Frühstücksfernsehen gefragt. Auch sonst ist an Beginnzeiten von Vorabend bis zum frühen Morgen alles dabei: 18.00 Uhr, 19.00 Uhr, 21.00 Uhr, 22.00 Uhr, 0.00 Uhr, nach Mitternacht zu jeder Stunde bis 6.00 Uhr. Schon jetzt zeigt sich daher Zurückhaltung bei großen Freiluft-Events. Public Viewing gibt in Wien beim Donauturm.

Der Rathausplatz verzichtet auf Spiele auf Großleinwand. Im Prater – in der Vergangenheit ebenfalls Veranstaltungsort für Public Viewings – gibt es heuer ebenfalls nichts, von einigen Gaststätten abgesehen. Auch die Strandbar Herrmann, die in den vergangenen Jahren immer eine Anlaufstelle für Fußballfans war, hat auf ihrer Homepage bereits abgewunken. Gemeinsames WM-Schauen ist voraussichtlich in einigen Wiener Lokalen möglich.

Laut einer von der Wirtschaftskammer am Dienstag präsentierten Umfrage wollen rund 40 Prozent der Wiener Wirte zumindest einzelne WM-Spiele live zeigen. Rund die Hälfte davon will das auch im Gastgarten tun. Wie Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wiener Kammer, ausführte, will ein Großteil jedenfalls Spiele übertragen, die vor 22.00 Uhr beginnen. Nicht einmal zehn Prozent der Wiener Wirte werden das hingegen bei allen Matches tun.

Peschta sieht für die meisten gar keine Möglichkeit, alle Begegnungen zu zeigen: „Bei vielen Spielen müssen die Lokale geschlossen sein, einfach aufgrund der Sperrstundenregelungen.

“ Er hofft, dass es hier noch rechtliche Klarstellungen geben wird. Der Fachgruppenchef verwies darauf, dass der Nationalrat ja bereits ermöglicht habe, dass Public Viewings sechs statt bisher vier Wochen laufen darf. Die ungünstigen Spielbeginnzeiten sorgen dafür, dass es in den größten Städten Niederösterreichs diesmal keine Public-Viewing-Veranstaltungen geben wird. Gejubelt und angefeuert werden soll in St. Pölten dennoch.

Man sei in Gesprächen mit der lokalen Wirtschaft und Gastronomie über passende Lösungen in der Innenstadt. Linz plant ebenso kein offizielles Public Viewing. Einzelne Gastrobetriebe beabsichtigen jedoch sehr wohl Liveübertragungen – allerdings nur ausgewählte Abendspiele, die noch bekanntgegeben werden. An der Donaulände vor dem Brucknerhaus werden Spiele mit Anpfiff zwischen 18.00 Uhr und 6.00 Uhr gezeigt.

In Wels richtet die Stadt auf dem öffentlichen Stadtplatz ein Public Viewing ein, auf dem 33 Spiele bis 21.00 Uhr übertragen werden. Frühaufsteher dürfen sich dort auch über Österreich – Jordanien um 6.00 Uhr am 17. Juni freuen. In Steyr gibt es Überlegungen zu einem Public Viewing, konkrete Infos dazu liegen aber nicht vor.

Die Stadt Salzburg verzichtet zwar auf eine klassische Fanzone, allerdings wird es auf dem Parkplatz der Red Bull Arena in Kleßheim Liveübertragungen geben. Geplant ist laut aktueller Stand aber vorerst lediglich, drei Spiele zu zeigen. Im Falle eines Aufstiegs Österreichs wolle man „schauen“, wie es weitergehe. Eingefleischte Fußballfans sind auf größere Gastwirtschaften angewiesen – allerdings mit Einschränkungen beim Angebot: Auf Flatscreens werden zumeist nur Spiele gezeigt, die bis Mitternacht gehen.

Während Hallein kein Public Viewing plant, sind in Saalfelden, St. Johann im Pongau und Seekirchen (Flachgau) einige Matches öffentlich zu sehen. Größere Public Viewings dürften auch in der Steiermark und speziell in Graz ausbleiben bzw. maximal drinnen stattfinden. Der Grund sind auch hier TV-Übertragungen zu nachtschlafender Zeit, weshalb es für große Plätze wie etwa in Graz, traditionellerweise auf dem Karmeliterplatz, keine Genehmigung des Straßenamtes geben dürfte. In Fürstenfeld und Fehring gibt es indes Veranstaltungen





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