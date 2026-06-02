The podcast discusses the challenges in seeking and accepting psychological support, common misconceptions, and strategies for finding the right therapist. It also explores the stigma surrounding seeking help and the importance of early intervention.

Psychische Gesundheit ist längst kein Randthema mehr – trotzdem gibt es immer noch viele Hürden, wenn es um das Suchen und Annehmen von Unterstützung geht.

Im Podcast "gesund & glücklich" sprach Elisabeth Eidenberger mit Gregor Studlar, Psychotherapeut aus Linz und Mitgründer der neuen Plattform matchyourtherapy.com, über den Alltag zwischen Belastung und Hilfesuche, typische Vorurteile und wie man den Schritt zur passenden Therapie schafft. Leider sitzt die Scham, sich Hilfe zu holen, immer noch sehr tief in uns, fast wie ein genetischer Reflex. Während wir bei körperlichen Beschwerden schnell zum Arzt gehen, denken viele bei psychischer Belastung: "Das geht schon noch.

" Viele warten zu lange ab, bis der Leidensdruck wirklich groß ist. Dabei ist der Schritt zur Therapie etwas ganz Normales und sollte im Alltag verankert sein. Wer Kinder hat, weiß: Alles ist eine Phase. Doch wie helfen wir unseren Kindern und Jugendlichen durch diese Entwicklungsphasen?

Wie können wir sie dabei stärken und begleiten? Zu mir kommen vor allem Menschen, die sich schon länger in einer Art Dauerstress befinden, weniger in akuten Krisen. Das sind Menschen, die sich sorgen, oft frustriert sind und manchmal einfach nicht weiterwissen. Es ist wirklich ein breites Spektrum: Von Geschäftsführern bis Hausfrauen, junge wie ältere Menschen.

Psychische Belastung kann jeden treffen, unabhängig von Beruf oder Lebenssituation. Grundsätzlich suchen Frauen häufiger und oft auch früher therapeutische Hilfe. Bei mir in der Praxis ist es jedoch tatsächlich umgekehrt – es kommen mehr Männer. Das liegt auch daran, dass es weniger männliche Therapeuten gibt, und manche Männer sich mit einem Mann als Gesprächspartner wohler fühlen.

Die Schätzungen gehen davon aus, dass etwa eine Million Menschen in Österreich derzeit psychotherapeutische Unterstützung bräuchten. Doch viele bekommen keinen Therapieplatz – sei es wegen mangelnder Kapazitäten oder fehlender Information. Es gibt zu wenig Psychotherapeuten, und viele arbeiten nicht Vollzeit, was die Versorgungslücke vergrößert. Viele Menschen kommen mit körperlichen Symptomen zu mir – zum Beispiel Schlafproblemen oder wiederkehrenden Bauchschmerzen, ohne dass eine organische Ursache gefunden wird.

Oft fühlen sie sich innerlich leer, sind dauerhaft erschöpft oder kaum noch leistungsfähig. Diese Symptome zeigen, dass es dringend Zeit ist, hinzuschauen und Hilfe zu suchen. Vom Jobverlust übers Kinderkriegen bis zum Pensionseintritt: Im Leben sind wir immer wieder mit Veränderungen konfrontiert, die uns extrem fordern. Zunächst wird meistens eine Diagnose von einem Arzt oder klinischen Psychologen gestellt, um die Therapie zu ermöglichen und gegebenenfalls einen Kostenzuschuss zu erhalten.

Der wichtigste Schritt ist aber, sich einen Therapeuten zu suchen, bei dem man sich wohlfühlt. Die ersten fünf Sitzungen dienen dazu, sich kennenzulernen und zu prüfen, ob die Chemie stimmt – erst dann beginnt die eigentliche Arbeit an den Themen. Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Zwar lernen alle Therapeuten die Grundlagen, aber jeder entwickelt eigene Schwerpunkte, Erfahrungen und ein "Fingerspitzengefühl" für bestimmte Themen.

Deshalb rate ich dazu, im Erstgespräch genau zu spüren, ob man sich verstanden und gut aufgehoben fühlt. Gibt es kein gutes Gefühl, sollte man weiter suchen. Das ist sehr individuell. Bei manchen Themen, etwa einer Panikstörung, kann schon nach ein paar Wochen Erleichterung spürbar sein – bei tieferen, komplexeren Themen kann der therapeutische Prozess auch einige Jahre dauern.

Wichtig ist, sich und dem Prozess Zeit zu geben und nicht auf kurzfristige "Sofort-Lösungen" zu hoffen. Viele Menschen im Umfeld wollen helfen und geben Ratschläge. Was ist aus therapeutischer Sicht sinnvoll? Ratschläge wirken auf Betroffene oft wie Druck – nach dem Motto "Du musst einfach nur...

". Viel hilfreicher ist es, einfach zuzuhören, Raum und Verständnis zu geben, ohne sofort Lösungen zu präsentieren. Fragen wie "Wie geht es dir wirklich?

" oder "Wie kann ich dich unterstützen? " sind viel wertvoller. Das Wichtigste ist, ehrlich mit sich zu sein und frühzeitig über Belastungen zu sprechen – am besten mit Menschen, denen man vertraut. Bewegung hilft, Stresshormone abzubauen, und bewusst Ruhephasen, wie ein Bad, ein gutes Buch oder digitale Auszeiten, fördern Wohlbefinden.

Regelmäßige Selbstreflexion und kleine Wohlfühlmomente sind enorm hilfreich. Definitiv. Junge Menschen sind heute viel offener, sprechen über ihre Gefühle und suchen eher Hilfe. Das gibt auch älteren Generationen Mut, sich Hilfe zu holen.

Die Entwicklung in Richtung Offenheit und Enttabuisierung ist sehr positiv – das macht mir große Hoffnung für die Zukunft. Geben Sie sich Zeit, den richtigen Therapeuten zu finden und erwarten Sie nicht, dass nach dem ersten Gespräch schon alles anders ist. Sehen Sie Psychotherapie als Entscheidung für sich selbst – als Mut, etwas im Leben verändern zu wollen





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