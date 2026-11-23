Ermittler finden 40 Kilogramm Haschisch bei Cessna-Absturz am Gardasee. 29-jähriger Pilot tot. Verdacht auf internationalen Drogenschmuggel aus Spanien nach Italien.

Ein 29-jähriger Pilot ist am Mittwoch bei einem schweren Flugzeugabsturz in der Nähe des Gardasee s ums Leben gekommen. Die Ermittler haben auf der Maschine vom Typ Cessna 172B Skyhawk rund 40 Kilogramm Haschisch sichergestellt, was den Verdacht auf einen internationalen Drogenschmuggel verscharft. Das Kleinflugzeug war zuvor in Spanien gestartet und sollte nach Italien fliegen, scheiterte jedoch an seiner Landung in der lombardischen Provinz Brescia.

Absturzort und Beschlagnahmung der Drogen

Die Maschine stürzte in der Gemeinde Lonato del Garda ab, wo sich die Ermittlungsbehörden sofort am Wrack einsetzten. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten etwa 40 Kilogramm Haschisch, die in einzelne Pakete zu je einem halben Kilogramm aufgeteilt waren. Die hohe Ladungsmenge lässt auf einen organisierten Schmuggelversuch schließen, der über die offiziellen Kontrollen hinweggehen sollte.

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Flugroute von Costa Brava nach Verona

Der Startort des Flugzeugs war Llançà an der spanischen Costa Brava, während als Zielflughafen Verona-Boscomantico vorgesehen war. Die Route deutet auf einen grenzüberschreitenden Transport hin. Der Pilot versuchte möglicherweise, auf einem freien Feld in Lonato del Garda zu notlanden, um die Drogen ohne behördliche Kontrolle abzuliefern.

Verdacht auf Umgehung der Kontrollen

Ermittler prüfen intensiv, ob der Pilot die Landung auf dem freien Feld nutzte, um die Drogenlieferung außerhalb offizieller Sicherheitskontrollen abzuwickeln. Dichter Nebel könnte das Manöver zusätzlich erschwert haben. Diese Theorie wird durch die Verteilung der Drogenpakete und den geplanten Zielflughafen untermauert, der für solche Aktionen untypisch wäre.

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Technische Defekte oder Treibstoffmangel?

Untersuchungen am Wrack ergaben, dass sich noch eine geringe Menge Treibstoff im Tank befand. Die Behörden schließen einen technischen Defekt nicht aus, da dieser Treibstoff für eine Landung auf dem nahegelegenen Flugfeld Bedizzole ausgereicht hätte. Die Klärung der genuen technischen Ursachen bleibt vorerst offen, während parallele Ermittlungen laufen.

Frühere Ermittlungen und internationale Netzwerke

Der 29-jährige italienische Staatsbürger marokkanischer Herkunft stand bereits im Fokus der Justiz. Ein früherer Flug mit mutmaßlicher Kokainlieferung nach Cremona wird ebenfalls untersucht. Die Antimafia-Behörden in Brescia arbeiten hier mit den Carabinieri und Europol zusammen, um Verbindungen in Italien, Frankreich und Spanien aufzudecken.