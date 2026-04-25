Causa Weißmann: Ein ORF im Krisenmodus

Die Rücktritt des ORF-Generaldirektors Roland Weißmann nach Vorwürfen der Malversation und sexuellen Belästigung erschüttert Österreich. Eine Analyse der Ereignisse, der beteiligten Akteure und der möglichen Konsequenzen.

Die sogenannte Causa Weißmann hält Österreich seit über fünfzig Tagen in Atem und wirft ein beunruhigendes Licht auf die Verhältnisse innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ORF .

Die Ereignisse begannen am 3. März 2026, als eine Anwaltskanzlei den Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrats, Heinz Lederer, sowie dessen Stellvertreter Gregor Schütze und die Vorsitzende des ORF-Publikumsrats, Gabriele Zgubic-Engleder, kontaktierte. Der Anwalt bat um ein dringendes Treffen, da es um schwerwiegende Vorwürfe der Malversation und Probleme in der ORF-Generaldirektion ging. Bei diesem Treffen wurden den Stiftungsratsmitgliedern Audioaufnahmen, Chats und Bilder präsentiert, die intime Kommunikation zwischen dem damaligen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und einer ORF-Mitarbeiterin dokumentierten.

Lederer kontaktierte daraufhin Weißmann, der sich zum Zeitpunkt des Anrufs in einem Restaurant befand. Weißmann berichtete später, dass ihm bei dieser Nachricht der Bissen im Hals stecken geblieben sei. Lederer und Schütze forderten Weißmann zu einer Aussprache auf, die noch am selben Abend in der PR-Agentur von Schütze stattfand. In den folgenden Tagen versuchten Weißmann und die betroffene Mitarbeiterin, eine Einigung zu erzielen, doch die Anwälte beider Seiten gerieten in Streit, was zu einer verkürzten Frist für Weißmanns Rücktritt führte.

Am Sonntag, vor genau 50 Tagen, trat Weißmann schließlich zurück, betonte aber, dass er massiv unter Druck gesetzt worden sei und nicht freiwillig zurückgetreten sei. Die Causa Weißmann hat nicht nur den ORF-Chef selbst, sondern auch die Verantwortlichen im Stiftungsrat in die Kritik geraten lassen. Lederer und Schütze mussten in kurzer Zeit eine Entscheidung treffen und stehen nun selbst im Fokus der öffentlichen und rechtlichen Prüfung. Ihre Lobbyistentätigkeiten wurden ebenfalls genau unter die Lupe genommen.

Der Redakteursrat des ORF forderte ihren Rücktritt. Lederer betont, dass man versucht habe, das Opfer zu schützen, die Unschuldsvermutung aufrechtzuerhalten und eine zeitgemäße Formulierung für die Öffentlichkeit zu finden. Die Veröffentlichung expliziter Chat-Zitate und Bildbeschreibungen durch den „Falter“ bestätigten jedoch die Vorwürfe und ermöglichten es Lederer und Schütze, den Begriff „sexuelle Belästigung“ in die offizielle Rücktrittserklärung von Weißmann aufzunehmen. Diese Entscheidung war das Ergebnis stundenlanger Diskussionen mit verschiedenen ORF-Direktoren, Anwälten und Mitgliedern des Stiftungsrats.

Es gab unterschiedliche Versionen darüber, wie es zu dieser Entscheidung kam. Roland Gerlach, der beratende Anwalt des Stiftungsratsvorsitzenden, argumentierte, dass der wahre Grund für den Rücktritt ohnehin nicht verheimlicht werden könne und dass andere Begründungen von den Medien nicht akzeptiert würden. Ein weiteres entscheidendes Element war ein E-Mail von Weißmanns Anwalt Oliver Scherbaum, in dem er unangemessenes Verhalten thematisierte und eine Einigung mit der betroffenen Mitarbeiterin suggerierte, die jedoch nicht existierte.

Die Darstellung von Oliver Scherbaum weicht von Gerlachs Version ab. Scherbaum behauptet, dass die Runde bereits gegen Mitternacht beschlossen habe, den Vorwurf der sexuellen Belästigung in die Aussendung aufzunehmen, und dass Weißmann sich dagegen gewehrt habe, jedoch ohne Erfolg. Es wurde sogar geäußert, man könne Weißmanns Enttäuschung über die Veröffentlichung verstehen. Die Causa Weißmann hat weitreichende Konsequenzen für den ORF und die österreichische Medienlandschaft.

Sie wirft Fragen nach der Machtausübung, dem Schutz von Mitarbeitern und der Transparenz innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf. Die Untersuchung der Vorwürfe und die Aufarbeitung der Ereignisse werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen und möglicherweise zu weiteren Konsequenzen führen. Die Debatte über die Rolle des ORF und die Notwendigkeit von Reformen wird durch diesen Skandal neu entfacht.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt und welche Lehren aus diesem Fall gezogen werden können, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern und das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wiederherzustellen





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