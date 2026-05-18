Cat Killing Case in Tyrol: Consequences for the Perpetrators

Four men in Tyrol have been accused of torturing and killing a cat in a shocking incident. The video of the incident was shared with two teenagers from the Kitzbühel district, who immediately reported it to the police. The perpetrators, four Austrian men aged between 16 and 24, have confessed to their involvement in the crime. As a result, one of the employees of the'SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental' has been dismissed, as he was suspected of being involved in the cat's death. The'Krampusverein Oryx-Pass Westendorf' has also taken action against one of its members, who was involved in the incident. The club has distanced itself from animal cruelty and violence and has expelled the member in question.

Vier Männer haben in Tirol eine Katze auf bestialische Art und Weise zu Tode gequält. Für die Verdächtigen hat die Tat nun Konsequenzen. Verstörende Szenen spielten sich auf einem Schotterplatz in Brixen im Thale ab: Vier Männer haben eine Katze schwer misshandelt, sich über das arme Tier lustig gemacht und die Tötung noch dazu gefilmt.

Das Video landete schließlich auch bei zwei Jugendlichen aus dem Bezirk Kitzbühel, die sofort Anzeige erstatteten. Inzwischen haben sich die Verdächtigen – vier Österreicher im Alter zwischen 16 und 24 Jahren – bei der Tiroler Polizei gestellt. Sie zeigten sich demnach geständig und reumütig. Nun droht ihnen ein Prozess – Schon vor einer Gerichtsverhandlung hat der Vorfall für einige der angeblichen Täter Konsequenzen.

So wurde bereits ein Angestellter der'SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental' fristlos entlassen. Der Mann soll an der Tötung der Katze beteiligt gewesen sein. Wie die'Krone' berichtet, hat nun auch der Krampusverein'Oryx-Pass Westendorf' Konsequenzen gezogen. Einer der an der Tat Beteiligten soll dort Mitglied gewesen sein – nun wurde er aus dem Verein geworfen.

Auf Facebook stellte der Verein klar, dass man'zutiefst schockiert' sei. Man distanzierte sich von Tierquälerei und Gewalt und versicherte, dass die betroffene Person nicht mehr zum Verein gehöre. Gleichzeitig betonte man, dass diese Handlungen nicht den Werten der Gruppe entsprechen. Der Verein habe keine Verbindungen zu den mutmaßlichen Taten seines Ex-Mitglieds gehabt.

Sollte dies weiterhin fälschlicherweise behauptet werden, behalte man sich rechtliche Schritte vor. Aber nicht nur der Verein hatte mit falschen Anschuldigungen zu kämpfen. Nachdem die Namen der mutmaßlichen Täter bekannt wurden, habe es nicht nur gegen die Männer selbst Drohungen und Anfeindungen gegeben. Auch Familien, Freunde sowie Arbeitgeber rückten ins Visier der Online-Community





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