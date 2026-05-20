Caroline Schwarz spricht über Bob Dylan: Ein überwältigendes Erlebnis

Superfan Caroline Schwarz erzählt in Krone+ von ihrem unvergesslichen Erlebnis mit Bob Dylan. Genau wie John Hiatt war sie von seiner Stimme umgehauen und wusste nicht, was sie hören sollte.

Der Mann. Der Mythos. Die Legende. Am 24.

Mai feiert Bob Dylan seinen 85. Geburtstag. Seit 20 Jahren leitet Superfan Caroline Schwarz aus Colorado den einzigen offiziellen Bob-Dylan-Fanklub – und dies auf persönlichen Wunsch des Meisters. Caroline Schwarz spricht in Krone+ mit dem Jubilar über seinen komplexen und genialen Lebenslauf.

Als Teenager wartete John Hiatt auf seine Mutter, die beim Einkaufen war, als plötzlich in dem Radio die von Bob Dylan gespielte „Like A Rolling Stone“ lief. Er war überzeugt, dass seine Mutter ihn nicht wiedererkennen würde, so sehr hatte es ihn beeinflusst. Haben Sie ein ähnliches Erweckungserlebnis, wenn Sie Bob Dylan zum ersten Mal hörten? Ja, ich sah ihn zum ersten Mal live als ich 13 Jahre alt war.

Ich wusste nur seine größten Hits und fuhr von seiner Stimme umgehauen. Bob Dylan hat mich einfach überwältigt mit seiner Intensität, Lebendigkeit und Geheimniskräftigkeit, gleichzeitig aber wohlbestimmt und vertraut. Direkt vor der Bühne stehen, seine Stimme hören und sein Charisma spüren war ein unvergesslichesErlebnis. Elterntypische Musikkulte, aber dennoch wärmt mein Herz nach demHörigen von Bob Dylan. Ich habe damals etwa ein Viertel der gespielten Lieder gewusst





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