Caroline List: Smartphone destruction and political involvement in Pilnacek case

Caroline List, the widow of Christian Pilnacek and President of the Graz Criminal Court, was questioned by the investigative committee regarding her involvement in the destruction of Pilnacek's smartphone. She also addressed her perception of political involvement in the case.

Am Donnerstag ist die Befragungswoche im Untersuchungsausschuss mit der Auskunftsperson Caroline List zu Ende gegangen. Die Witwe von Christian Pilnacek und Präsidentin des Grazer Straflandesgerichts musste viele Fragen zum Smartphone des früheren Justizsektionschefs beantworten.

Dieses wurde noch am Tag von Pilnaceks TodLists Anwalt übergeben und in der Folge von List zerstört – aus rein privaten Gründen, wie sie vor den Abgeordneten nun ausführte. Das Smartphone sei "sicher kein Beweismittel" gewesen. Die Wege von Pilnaceks Geräten standen einmal mehr am Donnerstag im Mittelpunkt des Interesses der Abgeordneten, vor allem jene des Handys.

Dieses war von Pilnaceks Vertrauter Karin W. und deren Mitbewohnerin Anna P., zu dem Zeitpunkt im Büro des damaligen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) tätig, kurz nach Pilnaceks Tod an Polizeibeamte übergeben worden – aus eigenem Betreiben. Nach der ersten polizeilichen Befragung von W. und P. an Pilnaceks Todestag wurde das Handy nach nur rund eineinhalb Stunden an Lists Anwalt weitergegeben, nachdem der Anwalt mehrere Telefonate mit hochrangigen Polizeibeamten geführt hatte. In der Folge zerstörte List das Gerät.

List hatte erfolglos versucht, die Öffentlichkeit während ihrer Befragung auszuschließen. Ihre Rechtsvertreter veröffentlichten am Donnerstag die Begründung dafür sowie Lists Eingangsstatement im U-Ausschuss. Darin und vor den Abgeordneten sprach List nun über den "schweren Schock- und Trauerzustand" nach dem Tod ihres Mannes. Ihre damaligen Handlungen seien auch darauf zurückzuführen.

Pilnaceks Leiche wurde am 26. Oktober 2023 obduziert, danach sei sie informiert worden, dass Fremdverschulden auszuschließen sei, sagte List. Die Datenträger seien "spätestens da aus meiner Perspektive im Ermittlungsverfahren über den Tod nicht mehr von Relevanz". Sie habe das Handy "aus rein privaten Gründen" und eigenem Antrieb zerstört, da es "sicher kein Beweismittel" gewesen sei.

Über die Inhalte auf dem Smartphone wisse sie nichts, dazu habe sie mangels Pin-Codes gar keinen Zugang gehabt. Wenn die Ermittler in den Wochen nach Pilnaceks Tod nach dem Handy gefragt hätten, hätte sie es "natürlich" herausgegeben, so List. Dass es korrekt gewesen sei, dass das Handy bei ihr landete, davon gehe sie auch heute noch aus. Die Initiative dazu sei aber nicht von ihr ausgegangen.

Ab dem Zeitpunkt der Übergabe befand sich das Handy in Lists Privatbesitz, daher wurden eingehende Fragen dazu weitestgehend als die Privatsphäre betreffend untersagt. Ob es nun angezeigt gewesen wäre, das Handy sicherzustellen oder der Verlassenschaft zukommen zu lassen, darüber wird seit Pilnaceks Tod gestritten. Weil die Polizei nicht von Fremdverschulden ausging, wurde es den Angaben zufolge ausgehändigt. Die damals fallführende Staatsanwaltschaft Krems erfuhr aber erst Monate später durch das Landeskriminalamt (LKA) von der Übergabe des Geräts an die Witwe.

Zu möglichen politischen Einflussnahmen habe sie "keine Wahrnehmung", so List am Donnerstag weiter. SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer fragte, ob List in jenen Tagen Kontakt zu politischen Funktionsträgern wie Sobotka, Karl Nehammer, Gerhard Karner, Sebastian Kurz und zu Bundespolizeidirektor Michael Takacs hatte. List verneinte jeweils, ausgetauscht habe sie sich nur mit Freunden und ihrem Anwalt. Sie habe auch keine Wahrnehmungen zu möglichen Interventionen aus der Politik, die Pilnacek erreicht hätten – auch wenn er selbst auf dem "Pilnacek-Tape" darüber geredet habe.

Dabei handelte es sich um eine geheime Aufnahme, in der Pilnacek 2023 schwere Vorwürfe gegen die ÖVP erhob. Das Band wurde nach Pilnaceks Tod publik. List wollte nun den Begriff Intervention nicht stehen lassen, Beschwerden seien keine unsachgemäße Interventionen – was ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger ähnlich sah. Beamte wie Pilnacek hätten stets mit Anliegen zu tun, die an sie herangetragen würden, sagte List.

Es komme darauf an, wie man damit umgehe. Ihr Mann habe ihr dazu aber nichts erzählt. Drei Tage nach Pilnaceks Tod sei dessen Auto ausgefolgt worden, doch sein Laptop sei nicht auffindbar gewesen. Das habe sie am 23.

Oktober dem ermittelnden Chefinspektor mitgeteilt. Sie habe P. kontaktiert mit der Frage nach dem Laptop, denn sie habe Sorge gehabt, dass "der Laptop zu Geld gemacht werden würde, so meine Vermutung, und dass er manipuliert werden könnte". Auch sei das Gerät entgegen anderer Behauptungen im U-Ausschuss sehr wohl passwortgeschützt gewesen, dieses sei aber "geknackt" worden. Dass das Telefonat aufgezeichnet wurde, wusste sie damals nicht, so List, "aber mich überrascht mittlerweile gar nichts mehr".

Ein paar Monate später habe sie eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht, um den Laptop wiederzuerlangen. Doch über seinen Verbleib wisse sie immer noch nichts





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