Carolin Kebekus: Zwischen Windeln und Zweisamkeit – Die Herausforderung zweites Kind

Entertainerin Carolin Kebekus teilt humorvoll und ehrlich die Widrigkeiten des Elternseins, insbesondere die Schwierigkeit, Zeit für Zweisamkeit zu finden, wenn bereits ein Kleinkind die volle Aufmerksamkeit fordert. Sie thematisiert das Overtouched-Syndrom und den alltäglichen Stress, der die Intimität erschwert.

Die frischgebackene Mutter Carolin Kebekus ringt mit einer Frage, die viele Eltern mit Kleinkindern kennen: Wie entstehen eigentlich zweite Kinder? Die Realität des Elternseins, geprägt von unaufhörlichem Windelwechseln, schlaflosen Nächten und dem ständigen Bedürfnis eines Kleinkindes nach Aufmerksamkeit, lässt kaum Raum für intime Momente zu zweit.

Kebekus bringt diese Herausforderung humorvoll auf den Punkt und fragt sich rhetorisch, wann denn eigentlich Zeit für Intimität sein soll, wenn ein quirliges Kind mit seinen kleinen Trampelfüßen stets zwischen den Partnern steht. Eine schnelle, geräuschlose Annäherung, während das Baby schläft, erscheint als eine der wenigen Optionen, doch auch diese birgt ihre eigenen Tücken und erfordert ein hohes Maß an Koordination und Diskretion. Neben den logistischen Hürden thematisiert die Entertainerin ein Phänomen, das unter dem Begriff Overtouched-Syndrom bekannt ist. Dieses Gefühl, nach einem Tag voller intensiver körperlicher Nähe zum Kind keine Berührungen mehr zu wünschen, ist für viele Mütter eine traurige Realität. Carolin Kebekus beschreibt eindringlich das Gefühl, den ganzen Tag mit Füßen und Händen des Kindes im Gesicht konfrontiert zu sein, und sich danach zu sehnen, von niemandem mehr angefasst zu werden. Dieser Zustand ist verständlich und resultiert oft aus der fortwährenden Beanspruchung der Mutter. Hinzu kommen Faktoren wie Stress, Schlafmangel und unzureichende Ernährung, die die Energie und die Lust auf Zweisamkeit zusätzlich minimieren. Die körperliche und emotionale Erschöpfung, die ein Kleinkind mit sich bringt, hinterlässt bei vielen Müttern das Gefühl, an ihre physischen und psychischen Grenzen gestoßen zu sein, was jegliche Form von Intimität zur Herausforderung macht und einen dringenden Bedarf an Rückzug und Regeneration hervorruft. Die ständige Präsenz des Kindes, seine Bedürfnisse und seine ununterbrochenen Anforderungen dominieren den Alltag und lassen kaum Raum für die Pflege der Partnerschaft. Diese Belastung ist nicht zu unterschätzen und stellt eine der größten Hürden für Eltern dar, die den Wunsch nach einer weiteren Schwangerschaft hegen. Diese und weitere facettenreiche Aspekte des Elternseins, die insbesondere die Balance zwischen Familie, Karriere und Partnerschaft beleuchten, greift Carolin Kebekus auch in der neuesten Folge ihrer Show auf. Die Sendung, die ab Donnerstagabend um 19:30 Uhr in der ARD-Mediathek zum Abruf bereitsteht, verspricht wieder eine Mischung aus Humor, Offenheit und authentischer Darstellung des turbulenten Lebens als junge Mutter. Kebekus schafft es, ihre persönlichen Erfahrungen in universelle Themen zu verpacken, die viele Menschen nachvollziehen können. Sie spricht offen über die Schattenseiten, die oft in der öffentlichen Darstellung von Mutterschaft ausgeblendet werden. Das Overtouched-Syndrom ist ein Paradebeispiel dafür, wie die intensive körperliche Nähe zu einem Kind paradoxerweise zu einer Abwehrhaltung führen kann, die die Intimität mit dem Partner erschwert. Es ist ein Gefühl, das aus der ständigen Überstimulation entsteht, bei der die eigene Körpergrenze durchbrochen wird und ein Bedürfnis nach persönlichem Raum und Unabhängigkeit entsteht. Die Show bietet eine Plattform, um diese oft unausgesprochenen Herausforderungen zu thematisieren und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Elternschaft ein komplexes Zusammenspiel von Freuden und Mühen ist, das eine ständige Anpassung und Aushandlung von Bedürfnissen erfordert. Die Ehrlichkeit, mit der Kebekus diese Themen angeht, macht sie zu einer beliebten Komikerin und einer wichtigen Stimme, die über die Idealvorstellung von Mutterschaft hinausblickt und die Realität schonungslos, aber mit viel Herz und Humor beleuchtet





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