Carmen Geiss: "Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied"

Carmen Geiss, bekannt durch ihre Rolle in der Reality-TV-Show 'Die Geiss-Familie', äußert sich zu den Brustvergrößerungen ihrer Töchter Davina und Shania. Sie betont, dass sie voll und ganz hinter den Entscheidungen ihrer Kinder steht und dass sie sich nicht von negativen Kommentaren im Netz beeinflussen lassen.

Nach heftigen Diskussionen rund um die Brust-OPs von Davina und Shania Geiss meldet sich nun Carmen Geiss selbst zu Wort. Die Reality-TV-Millionärin macht deutlich: Hinter den Entscheidungen ihrer Töchter steht sie voll und ganz.

Seit öffentlich wurde, dass sich Davina und Shania Geiss einer Brustvergrößerung unterzogen haben, wird im Netz heftig diskutiert. Während manche Fans die Offenheit der Familie loben, hagelt es von anderer Seite Kritik. Für Carmen Geiss ist die Sache jedoch eindeutig. Gegenüber der „Bild“ stellte sie klar: „Wer mit seinem Körper nicht zufrieden ist und die Möglichkeit hat, etwas daran zu ändern, der soll das tun.

“ Auch von negativen Kommentaren im Netz wolle sich die Familie nicht beeinflussen lassen. "Das ist für uns Blödsinn. Wir lesen das nicht", sagte die 61-Jährige. Für sie gelte: "Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.

Kein Mensch hat einem zu sagen, was man darf und was nicht – besonders nicht die Öffentlichkeit.

" Laut Carmen kam der Wunsch nach den Eingriffen nicht spontan. Beide Töchter hätten sich schon länger Gedanken gemacht und sich nach Gewichtsverlusten unwohl mit ihrem Körper gefühlt. Als Eltern hätten Carmen und Robert deshalb immer betont: "Das ist euer Körper, das müsst ihr von Herzen wollen.

" Besonders bei Tochter Davina habe sich laut Carmen seit dem Eingriff einiges verändert. Die 22-Jährige wirke heute deutlich selbstsicherer. Während der Operationen standen die Eltern ihren Töchtern eng zur Seite. Carmen durfte nach eigenen Angaben sogar im Klinikbereich dabei sein.

Mit dem Ergebnis zeigt sich die Unternehmerin zufrieden. Wichtig sei ihr gewesen, dass der Eingriff natürlich wirke und nicht übertrieben ausfalle





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