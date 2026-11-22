Carlos Alcaraz sichert sich den vierten Turniertitel in Folge und besiegt Alexander Zverev im Finale in Turin. Der Spanier krönt seine Saison mit einem wichtigen Sieg über den Deutschen.

Der spanische Tennisspieler Carlos Alcaraz hat das Finale der ATP Finals in Turin am Sonntag für sich entschieden und besiegte den deutschen Vertreter Alexander Zverev. Mit einem klaren Resultat von 6:2 und 7:6(7) in der Tiebreak-Situation triumphierte Alcaraz nach Tokio, Wien und Paris und holte damit seinen vierten Turniertitel in Serie. Auch unter Druck durch eine Oberschenkelblessur blieb der 23-Jährige fokussiert und gewann das entscheidende Match gegen den Weltranglisten-Vierten Zverev.

Das Finale in Turin: Verlauf und Spielmechanik

Carlos Alcaraz dominierte den ersten Satz des Duells deutlich und sicherte sich die Brechpunkte konsequent, während Alexander Zverev struggles, um seine Aufschlagspiele zu halten. Im zweiten Satz fing sich der Deutsche jedoch und konnte das Spiel wieder in die Mitte ziehen, scheiterte jedoch im entscheidenden Tiebreak. Dort vergab Zverev mehrere Satzbälle und ging schließlich als Verlierer vom Platz, nachdem er zuvor bis zu diesem Duell keinen Satz und kein einziges Aufschlagspiel abgegeben hatte.

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Die Leistung des Spaniers war insbesondere in den ersten Minuten des Matches auf der Bühne der Allianz Cloud in Turin sichtbar. Alcaraz nutzte die Schwächen im Aufschlag seines Gegners aus und diktierte das Tempo am Baseline. Trotz körperlicher Einschränkungen durch eine Verletzung am linken Oberschenkel zeigte der Titelverteidiger aus dem Vorjahr mentale Stärke und strategische Übersicht, um die Partie zu kontrollieren.

Rolle der Spieler und historische Einordnung

Carlos Alcaraz gehört nun zu einer sehr exklusiven Gruppe im Profisport. Er ist der erst vierte und jüngste Spieler nach Roger Federer, Novak Djokovic und Andre Agassi, der alle vier Grand-Slam-Turniere (Majors) und das abschließende Masters-Final-Event für sich entscheiden konnte. Diese historische Leistung unterstreicht seine aktuelle Dominanz im Tennis der Herren, nachdem er im Vorjahr im Endspiel gegen den Italiener Jannik Sinner noch unterlegen war.

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Alexander Zverev trat als einer der Top-Favoriten in das Finale ein und hatte sich den Weg in das Endspiel erkämpft, ohne Punkte an die Konkurrenz zu verlieren. Seine Niederlage markiert einen tiefen Punkt in der Saison des Deutschen, der nun vor der Challenge im Davis-Cup-Viertelfinale steht. Die Verletzung, die Alcaraz monatelang von der Hand zurückhielt, schien sich erholt zu haben, obwohl der Oberschenkel im Finale Probleme bereitete.

Auswirkungen und nächster Schritt im Davis Cup

Die Konsequenzen dieses Sieges sind weitreichend für die weitere Saisonplanung beider Akteure. Während Alcaraz sein Momentum in die nächste Phase der Wettkampfsaison mitnimmt, muss sich Zverev auf die anstehende Belastung im Nationalmannschaftswettbewerb einstellen. Im Vorjahr war Alcaraz im Endspiel des Final-Events der besten acht Spieler der Saison Jannik Sinner unterlegen, der Italiener fehlte diesmal verletzt.

Bereits am Donnerstag steht für Carlos Alcaraz und das spanische Team die nächste Herausforderung an. Sie treffen im Viertelfinale des Davis Cups in Bologna auf die österreichische Auswahl. Dieser Wettbewerb erfordert eine andere Art der Vorbereitung und Teamdynamik als die Einzelturniere der ATP Tour. Die Verletzung am Oberschenkel wird auch in diesem Match eine Rolle spielen, wenn Alcaraz für Spanien an den Start geht.

Stellungnahme und emotionale Bedeutung des Titels

Carlos Alcaraz zeigte sich nach dem Spiel überglücklich und betonte die Bedeutung dieses Siegs für seine Karriere. Er erklärte, dass die Woche unglaublich gewesen sei und er sie nicht besser abschließen hätte können. Der Sieg nach einer langen Verletzungspause, die ihn monatelang mit einer Handgelenksverletzung ausfallen ließ, bedeutet ihm persönlich sehr viel, da er stolzer als je zuvor auf die Trophäe ist.

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Die emotionale Entlastung war im Gesicht des 23-Jährigen abzulesen, als er die Trophäe in Empfang nahm. Seine Worte belegen, dass der Triumph in Turin mehr ist als nur ein weiterer Titel in der Serie. Es ist ein Beweis für seine Fitness und seinen Willen, sich nach langen Pausen wieder an die Spitze der Weltelite zu klettern. Damit setzt er ein starkes Signal für die kommenden Monate.