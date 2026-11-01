Carlos Alcaraz gewinnt ATP-Turnier in Wien mit Sieg gegen Alex de Minaur

Carlos Alcaraz sichert sich seinen 28. Titel bei seinem zweiten Antreten in Wien durch einen klaren Sieg über Alex de Minaur. Ein Überblick über das Endspiel, die Punkte und die Rangliste.

Carlos Alcaraz hat das ATP-Turnier in Wien mit einer Dominanz von 6:1 und 6:4 gewonnen. Der spanische Topspieler feierte seinen insgesamt 28. Titel auf der ATP Tour sowie seinen vierten Erfolg in der laufenden Saison. Das Endspiel dauerte lediglich 1:28 Stunden, wobei Alcaraz seinem Gegner Alex de Minaur die erste Niederlage unter Hallendächern in dieser Spielzeit zufügte.

Emotionale Siegerehrung und Dank an die Fans

Bei der Siegerehrung erklärte Alcaraz, dass es eine großartige und sehr emotionale Woche für ihn gewesen sei. Sein besonderer Dank galt dem Turnierdirektor Herwig Straka sowie seinem gesamten Umfeld. Er betonte, dass das Team nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits der Court eine hervorragende Zeit verbracht habe. Für den Spanier war die Teilnahme an der österreichischen Hauptstadtrunde die beste Entscheidung, die er treffen konnte.

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Alcaraz lobte das Turnier als großartig und hob die unglaubliche Unterstützung durch die Fans seit dem ersten Tag hervor. Er erklärte, dass der Pokal auch an die Zuschauer gehe, die das Event so lebendig gemacht haben. Auch der unterlegene Finalist Alex de Minaur zeigte sich von der Atmosphäre in Wien überzeugt. Mit einem Schmunzeln gestand er Alcaraz, dass es stets eine gewisse nervliche Belastung darstelle, gegen den Spanier anzutreten.

Historischer Erfolg und Rückkehr nach Verletzung

Der Sieg von Alcaraz markiert einen besonderen Platz in der Turniergeschichte, die bis ins Jahr 1974 zurückreicht. Es handelt sich um den dritten Einzelsieg eines spanischen Spielers bei den Austrian Open. Zuvor hatten Feliciano Lopez im Jahr 2004 und David Ferrer im Jahr 2015 den Turniersieg für Spanien einfahren können. Alcaraz selbst war bereits 2021 in Wien aufgetreten, damals im Alter von 18 Jahren und noch in den frühen Phasen seiner bis dato beeindruckenden Karriere. Damals scheiterte er im Halbfinale.

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Dieser Erfolg ist nun sein zweiter Titel nach einer Verletzungspause, die im Rahmen der US Open endete. Anfang Oktober hatte der Weltranglistendritte bereits in Tokio den Turniersieg geholt. Obwohl es im Finale nicht zum sogenannten Traum-Finale gegen Alexander Zverev kam, präsentierte Alcaraz Tennis auf höchstem Niveau. Besonders im ersten Satz zeigte er eine Überlegenheit, die kaum Raum für Erwiderungen ließ.

Match-Verlauf und taktische Überlegenheit

Im ersten Satz gelang es de Minaur, der am Vortag im Halbfinale gegen Zverev nur ein einziges Spiel gewinnen konnte, nicht besser abzuschneiden. Der 27-Jährige schaffte seinen ersten Punktgewinn erst bei einer 0:4-Rücklage, woraufhin die Entscheidung im Satz bereits gefallen war. Alcaraz ließ seinem Gegner lediglich eine einzige Breakchance zu und beendete den Satz nach 36 Minuten mit dem Stand von 6:1.

Im zweiten Satz engte der Weltranglistenzehnte das Geschehen etwas ein. De Minaur hatte als Aufschläger unter Druck zu kämpfen, doch Alcaraz dominierte weiterhin. Bei 4:5 stand de Minaur mit 30:0 in Führung, doch der Spanier drehte das Spiel. Mit vier Punkten in Folge und einem sehenswerten Matchball beendete er die Turnierwoche souverän. Alcaraz blieb im gesamten Turnierverlauf ohne Satzverlust, was seine Konstanz unterstreicht.

Preisgeld, Punkte und Ausblick auf Paris

Für den Sieg erhält Alcaraz 500 Punkte für die Weltrangliste sowie ein Preisgeld in Höhe von exakt 523.305 Euro. Alex de Minaur sicherte sich 330 Punkte und 281.540 Euro. Durch diesen Erfolg rückt der Spanier näher an die Spitze der Weltrangliste heran. Die Konkurrenz, darunter der ab Montag neue Leader Alexander Zverev und der genesende Südtiroler Jannik Sinner, wird auf Distanz gehalten. Alcaraz' Rückstand beträgt jedoch weiterhin knapp 3.500 Punkte.

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Alcaraz zeigte sich zufrieden mit seiner körperlichen Verfassung und behauptete, wieder knapp bei 100 Prozent seiner Leistungsfähigkeit zu sein. Er habe Match für Match besser gespielt und fühle sich immer stärker. Dieser Erfolg ist zugleich sein siebter ATP-Tour-Sieg im Duell gegen Alex de Minaur. Der Spanier überzeugte spielerisch wie eine Nummer eins.

Im Doppel-Endsel ging der Sieg ebenfalls an heimische Spieler. Lucas Miedler und Neil Oberleitner besiegten die US-Amerikaner Ryan Seggerman und Learner Tien mit 6:1 und 7:5. Mit dem Titelgewinn nach dem 1000er-Titel in Shanghai und dem Finaleinzug in Almaty befinden sich die beiden weiterhin auf einer Erfolgswelle. Montagfrüh werden sie als Top-20-Spieler zum Masters-1000-Turnier nach Paris abreisen.