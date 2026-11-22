Carlos Alcaraz besiegt Alexander Zverev im Finale der ATP Finals in Turin. Der Spanier feiert den vierten Titel in Serie und erreicht exklusive histor.

Der spanische Tennisspieler Carlos Alcaraz hat die ATP Finals im Jahr 2024 gewonnen und damit einen historischen Meilenstein in seiner Laufbahn gesetzt. Im Finale des Tour-Abschlussevents in Turin setzte er sich am Sonntag mit einem klaren Zweisatz-Erfolg gegen den Deutschen Alexander Zverev durch. Das Ergebnis des Duells stand bei 6:2 und 7:6 im zweiten Satz nach einem Tiebreak. Mit diesem Erfolg sichert sich Alcaraz den vierten Turniertitel in Serie.

Historischer Erfolg nach Tokio, Wien und Paris

Carlos Alcaraz, der gerade 23 Jahre alt geworden ist, hat damit eine beeindruckende Serie aus vier aufeinanderfolgenden Turniersiegen vollendet. Zu diesen Erfolgen zählen der Sieg in Tokio, der Gewinn in Wien sowie der Titelgewinn in Paris. Diese Serie unterstreicht seine aktuelle Dominanz auf der World Tour und zeigt seine Fähigkeit, auch unter Druck konstant hohe Leistungsniveaus abzurufen. Der Weltranglisten-Dritte hatte zuvor in diesen drei Turnieren alle Gegner sicher geschlagen.

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Trophae nach langer Verletzungspause gewonnen

Der Triumph in Turin ist für Alcaraz besonders emotional und bedeutungsvoll, da er monatelang aufgrund einer Handgelenksverletzung ausgefallen war. Trotz dieser langen Pause und trotz aktueller Probleme mit dem linken Oberschenkel hielt er durch. In seiner Ansprache nach dem Finale äußerte er Stolz über die Woche und betonte, dass diese Trophäe ihm nach der langen Pause sehr viel bedeutet. Er beschrieb die vergangenen Tage als unglaublich und gab zu, dass er in Turin einige schwierige Momente durchstehen musste.

Zverev besiegt trotz starker Gruppenphase

Alexander Zverev, der Weltranglistenerste, ging als klarer Favorit in das Duell. Bis zum Finale im Jahr 2024 hatte der Deutsche kein einziges Aufschlagspiel und keinen einzigen Satz verloren. Er war im Jahr 2018 und im Jahr 2021 bereits Sieger des Final-Events und somit erfahren in dieser Rolle. Im direkten Vergleich war Alcaraz jedoch vor allem in den Anfangsminuten deutlich stärker. Im zweiten Satz konnte sich Zverev zwar erholen, vergab jedoch im Tiebreak mehrere Satzbälle und ging schließlich als Verlierer vom Platz.

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Exklusive historische Auszeichnung

Carlos Alcaraz hat sich mit diesem Gewinn eine sehr seltene historische Auszeichnung gesichert. Er ist der erst vierte und gleichzeitig jüngste Spieler in der Geschichte des Profisports, der alle vier Major-Turniere sowie das Final-Event der besten acht Spieler für sich entscheiden konnte. Zu dieser exklusiven Gruppe gehören mit Roger Federer, Novak Djokovic und Andre Agassi nur drei weitere Legenden des Tennissports. Diese Tatsache unterstreicht die internationale Bedeutung dieses Turniers und den Stellenwert von Alcaraz in der aktuellen Generation.

Nächste Schritte und Davis Cup in Bologna

Die sportliche Karriere des Spaniers geht nun direkt weiter zu einem wichtigen nationalen Vergleich. Am Donnerstag steht das Viertelfinale des Davis Cups an. Dort trifft die spanische Nationalmannschaft in Bologna auf die österreichische Auswahl. Dieser Termin markiert den nächsten Schritt im Terminkalender für Alcaraz, der nach seiner individuellen Erfolgsserie nun wieder im Teamwettbewerb antreten wird.