Carlos Alcaraz gewinnt das Halbfinale der ATP Finals in Turin gegen Ben Shelton. Der Weltranglisten-Dritte zieht ins Finale ein und trifft dort auf Alexander Zverev oder Daniil Medwedew um seinen ersten Saisonfinaltitel.

Carlos Alcaraz hat das Halbfinale der ATP Finals in Turin gewonnen und damit seinen Platz im Endspiel besetzt. Der spanische Weltranglisten-Dritte setzte sich am Samstag in rund zwei Stunden gegen den US-Amerikaner Ben Shelton durch. Der Endstand lautet nach dem 1:59-stündigen Match 3:6, 6:3, 7:6(1). Alcaraz wird am kommenden Sonntag im Finale antreten.

Alcaraz kehrt nach Rückstand im Finale zurück

Der 23-Jährige begann das Match nur schwach und gab den ersten Satz kampflos ab. Nach 18 Minuten stand es bereits 1:5 für Shelton. Alcaraz gestand im Anschluss im ATP-Interview ein, dass er am Anfang frustriert war. Er freue sich jedoch, dass er im zweiten Satz zurückkehren konnte. Gegen Ende des dritten Satzes überzeugte er dann mit starkem Tennis, besonders im Tiebreak. Der Spanier zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt und sagte, er freue sich auf das kommende Finale.

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Davis-Cup und Verletzungsmeldungen vor Bologna

Alcarazs Leistungen in Turin sind auch für das anstehende Davis-Cup-Viertelfinale von großer Bedeutung. Am Donnerstag findet in Bologna die Final-8-Phase statt, bei der Österreich auf Spanien trifft. Der aktuelle Formstand des Spaniers könnte dort eine wichtige Rolle spielen. Alcaraz hatte in der Vergangenheit mit einer Verletzung am linken Oberschenkel zu kämpfen, scheint diese aber gut wegzustecken. Seine aktuelle Verfassung sendet damit eine wichtige Botschaft an die Gegner im kommenden Davis-Cup-Spiel.

Historischer Vorsprung gegen Shelton im direkten Vergleich

Das Duell zwischen Carlos Alcaraz und Ben Shelton war ein spannender Prozess. Es war das sechste Aufeinandertreffen der beiden Spieler. Dabei konnte Alcaraz nun seinen fünften Sieg verbuchen. Dies unterstreicht die Dominanz des Spaniers gegenüber dem amerikanischen Herausforderer. Mit diesem Halbfinalsieg hat Alcaraz nun die Chance, seinen insgesamt 30. Karrieretitel zu erringen. Er kämpft dabei um seinen ersten Titel beim Saisonfinale, da er im Vorjahr noch gegen Jannik Sinner verloren hatte.

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Klare Favoritenrolle gegen Zverev und Medwedew

Im Endspiel wird Alcaraz entweder auf den Weltranglisten-Ersten Alexander Zverev oder den Russen Daniil Medwedew treffen. Beide Gegner sind am Abend ab 20:00 Uhr live bei Sky zu verfolgen. Alcaraz führt im direkten Vergleich gegen beide möglichen Finalgegner deutlich. Gegen Alexander Zverev aus Deutschland steht bei 13 Partien eine 7:6-Bilanz zu seinen Gunsten. Gegen Daniil Medwedew hat er sogar eine 8:3-Bilanz erreicht.

Positive Bilanz im Vergleich zu früheren Saisonhöhepunkten

Die aktuelle Formkurve von Alcaraz ist beeindruckend. Nach einer längeren Verletzungspause holte er in Folge Titel in Tokio, der Wiener Stadthalle und beim 1000er-Event in Paris. In der französischen Hauptstadt bezwang er Ben Shelton bereits im Finale. Im Gegensatz dazu hat Alexander Zverev gegen Daniil Medwedew ein schlechtes Head-to-Head mit 8:14. Von den vergangenen sechs Partien gewann der Deutsche nur eine. Alcaraz profitiert somit von seinen starken Statistiken gegen die möglichen Gegner.