Carlo Petrini, ein italienischer Gastronomer und Schriftsteller, der die weltweite Genussbewegung Slow Food initiierte und von 1989 bis 2022 Präsident von Slow Food International War, starb an einem Donnerstagabend nach einer langen Krankheit. In Bra liegende Slow Food Italia ist nach seiner Initiative entstanden.Er gilt als Pionier für eine nachhaltige und faire Ernährung und ist bekannt für seine Leitsprüche wie "Wer Utopie setzt, wird Realität ernten". Petrini lebte von lokalen Gruppen, die Kochkurse, Verkostungen und Besuche bei Herstellern organisierten.

Der Italiener, der Ausgangspunkt für die weltweite Genussbewegung Slow Food und Präsident von Slow Food International von 1989 bis 2022, Carlo Petrini , starb an einem Donnerstagabend in seiner Heimatstadt Bra nach einer langen Krankheit des Alters von 76 Jahren in der norditalienischen Region Piemont.

Petrini, der als Carlos am 28. November 1949 in Bra geboren wurde und im Juli 1986 die Initiative Agricola gründete, die dann zu Slow Food Italia wurde, gilt als ein Pionier für eine nachhaltige und faire Ernährung. Slow Food ist ein Gegenmodell zum 'Fast Food' und lebt von lokalen Gruppen, die Kochkurse, Verkostungen und Besuche bei Herstellern organisieren. Petrini hat auch die Gründung der Universitäts-Küche Pollenzo in 2004 ermöglicht und war Gründungsmitglied der Laudato Si, die Menschen verschiedener Weltanschauungen vereint.

Er wurde mehrfach als 'European Hero' ausgezeichnet und betrachtete sich selbst als nicht gläubig. Dem war auch zuallererst wichtig, dass eine Bewegung entstand, die sich für einen'Recht auf Genuss' aufarbeiten würde. Immerhin war Petrini bereits seit längerer Zeit krank. In einem seiner letzten Interviews sagte er der italienischen Zeitung "Corriere della Sera": "Ich denke darüber nach, dass ich einmal nicht mehr da sein werde?

Ja, aber ich hoffe, dass ich die Grundlagen dafür gelegt habe, dass die Arbeit weitergeht.





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Slow Food Carlo Petrini Generierungslow Slow Food Italia Gastronomie Zusammenarbeit Frankreich Schweres Entschlimmern Gastronomische Wissenschaften Gläubige Recht Auf Genuss Utopie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mann in Gersdorf an Feistritz festgenommen: Ehefrau schossers, gewalttätliches VerbrechenEin 64-Jähriger habe seine 59-jährige Ehefrau mit einem Gewehr erschossen.

Read more »

Unai Emery toppt historische Europa League-TrophäenRendite - Trainer conquered the competition five times in a rowUnai Emery has achieved a rare feat, becoming the most successful coach in the UEFA Europa League's history. The Spanish tactician celebrated his fifth victory in the final of the competition, with Aston Villa beating Freiburg on Wednesday. Only 2019, when Arsenal failed to reach the end of the competition, prevented him from achieving a sixth final triumph. With six finals appearances and five Europa League titles, Emery is now top of the all-time ranking for coaches in the competition. He shares the top spot with Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, and Sir Alex Ferguson, who has also been a Salzburg employee in his career.

Read more »

DJ Ötzi spricht offen über seine schwere Kindheit und seine KarriereIn seiner Karriere hat DJ Ötzi gezeigt, dass er es durchstehen musste, da er erst gar niemand und später die ganze Welt kennen lernte. His breakthrough as a famous artist was a magic moment. He looks back at his childhood with gratitude.

Read more »

Traktor gegen Auto: Lenker bei Überschlag verletztAm Donnerstagnachmittag kam es zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Traktor auf der B167 in Dorfgastein (Salzburg). Eine Person ...

Read more »