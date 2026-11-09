Caritas und dowas: Ganzjährig hohe Auslastung in Notschlafstellen Vorarlberg

Wegen sinkender Temperaturen steigt die Nachfrage nach Schlafplätzen für Obdachlose in Vorarlberg. Caritas Feldkirch und dowas Bregenz melden ganzjährig hohe Auslastung und bieten zusätzliche Winterhilfe an.

Die fallenden Temperaturen machen warme Schlafplätze für obdachlose Menschen in Vorarlberg wieder zu einem lebenswichtigen Gut. Die Caritas in Feldkirch und der Verein dowas in Bregenz stellen derzeit wichtige Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Obwohl die kalte Jahreszeit traditionell als Hauptsaison gilt, berichten beide Träger, dass die Nachfrage auf ihren Unterkünften das gesamte Jahr über konstant hoch ist.

Ganzjährige Kapazitäten in Vorarlberg

Insgesamt stehen aktuell insgesamt 20 Schlafplätze in den beiden Einrichtungen zur Verfügung. Zwölf dieser Betten befinden sich beim Verein dowas in Bregenz, während acht Plätze in der Notschlafstelle der Caritas in Feldkirch bereitstehen. Elisabeth Gächter, die Leiterin der Caritas-Notschlafstelle, erklärte gegenüber dem ORF, dass keine zusätzlichen Vorbereitungen für die kommende kalte Jahreszeit getroffen werden müssten. Das Angebot sei ganzjährig identisch und decke den Bedarf stetig ab.

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Überraschend hohe Sommerzahlen in Bregenz

Dass Notschlafstellen primär im Winter stark frequentiert werden, entspricht nicht der tatsächlichen Entwicklungscurve. Beim Verein dowas in Bregenz verzeichneten die heißen Sommermonate Juli, August und September die stärksten Belegungen. In diesen drei Monaten wurden insgesamt 936 Übernachtungen gezählt. Geschäftsführer Ferdinand Koller betonte, dass diese Zahl nie zuvor erreicht wurde.

Bis Ende Oktober belief sich die Gesamtzahl der Nächtigungen bei dowas auf 2739. In diesem Zeitraum nutzten 162 Männer und 23 Frauen das Angebot der Einrichtung. Die Daten zeigen deutlich, dass Obdachlosigkeit ein chronisches Problem ist, das nicht nur durch Wetterbedingungen entsteht, sondern strukturelle Ursachen hat, die ganzjährige Lösungen erfordern.

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Demografie und Regelwerk in Feldkirch

Auch in der Caritas-Notschlafstelle in Feldkirch überwiegt der Anteil männlicher Gäste deutlich. Insgesamt fanden dort heuer bislang laut ORF-Berichten 186 Menschen einen vorübergehenden Schlafplatz. Davon waren 153 Männer und 33 Frauen. Die Belegung der Notschlafstellen unterliegt täglichen Schwankungen, da der Bedarf kurzfristig auftreten kann.

Eine Regel für die Inanspruchnahme der Plätze ist die maximale Aufenthaltsdauer. Ein Aufenthalt ist für höchstens 28 Tage am Stück möglich. Sollte in einer Einrichtung keine Kapazität mehr frei sein, stimmen sich die verschiedenen Häuser untereinander ab, um für die Betroffenen weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu suchen.

Zusätzliche Hilfsangebote und Kontaktmöglichkeiten

Neben den reinen Schlafplätzen bieten die Träger Organisationen weitere Unterstützung für Menschen ohne festen Wohnsitz an. Während der Sommermonate verteilen sie unter anderem Wasserflaschen, um der Hitze zu begegnen. Im Winter stehen zudem Schlafsäcke und Isomatten zur Verfügung. Auch wird heißes Wasser für Tee angeboten, und die Caritas verteilt Sachspenden wie selbst gestrickte Socken.

Eine weitere wichtige Hilfsmöglichkeit ist das sogenannte Kältetelefon. Über diese Nummer können Bürger Hinweise auf obdachlose Menschen geben, die dringend Unterstützung oder Unterkunftsplätze benötigen. Wer selbst einen Schlafplatz benötigt oder aufmerksam wird, kann sich an die Caritas-Notschlafstelle unter der Telefonnummer 05522 2001200 wenden. Die Erreichbarkeit ist täglich von 16:30 Uhr bis 8 Uhr unter der Adresse Jahnplatz 4 in Feldkirch gegeben. Zusätzlich ist der Verein dowas unter der Nummer 05574 9090234 erreichbar. Dieser ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter der Adresse Sandgrubenweg 4 in Dornbirn zu kontaktieren.