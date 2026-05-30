Caritas startet 76. Haus-Sammlung in Niederösterreich

Die Caritas in Niederösterreich startet die 76. Haus-Sammlung, um Geld für die Sozialhilfe zu sammeln. Der Direktor der Caritas in St. Pölten, Hannes Ziselsberger, sagt, dass das Sozialsystem zwar vielen Menschen hilft, aber nicht genug ist, um alle Notfälle zu lösen.

Die Caritas in Niederösterreich startet die 76. Haus-Sammlung , um Geld für die Sozialhilfe zu sammeln. Der Direktor der Caritas in St. Pölten, Hannes Ziselsberger, sagt, dass das Sozialsystem zwar vielen Menschen hilft, aber nicht genug ist, um alle Notfälle zu lösen.

Er betont, dass die Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, keine abstrakten Zahlen sind, sondern Familien, die überlegen müssen, ob sie die Heizung aufdrehen oder Strom sparen müssen. Die Caritas in Niederösterreich gibt nur 0,64 Prozent des Landesbudgets für Sozialhilfe aus, was laut Ziselsberger nicht genug ist, um alle Notsituationen auszugleichen. Der Durchschnittsbezug für Sozialhilfe liegt bei 786 Euro monatlich für durchschnittlich 8,1 Monate. 190.000 Personen in Niederösterreich sind armutsgefährdet, 67.000 leben in 'absoluter Armut'.

Der Generalsekretär der Caritas, Christoph Riedl, sagt, dass die Sozialhilfe sparen, keine Millionen ins Budget bringt, sondern den Druck auf Menschen erhöht, die ohnehin nicht viel zum Leben haben. Die Armutsexpertin der Caritas, Tamara Majnek, erläutert, dass Menschen nicht mehr zusätzlich sparen, sondern beim Essen, beim Heizen oder an sozialer Teilhabe sparen müssen. Circa 3.000 Freiwillige aus den Pfarren helfen bei der 76. Caritas-Haus-Sammlung mit.

Die Caritas in Niederösterreich ist dankbar für die Unterstützung und betont, dass die Haus-Sammlung eine große Aktion der Solidarität ist, die es nur geben kann, weil viele Haussammler bereit sind, sich auf den Weg zu machen





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