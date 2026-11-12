Campus Drivers erobert Prime Video und verdrängt Off Campus von Platz eins

Die französische Serie Campus Drivers stürmt drei Tage nach dem Start auf Prime Video an die Spitze der weltweiten Seriencharts. Alle sechs Folgen sind bereits verfügbar.

Die neue französische Liebesserie Campus Drivers hat den College-Hit Off Campus von der Spitze der weltweiten Seriencharts verdrängt. Nur drei Tage nach dem Start auf Prime Video kletterte die Produktion auf Platz eins der Streaming-Charts und ließ die Serie Off Campus hinter sich. Im Mittelpunkt stehen attraktive Studenten, schnelle Autos und eine Liebesgeschichte an der fiktiven Belrose University.

Statt muskulöser Eishockeyspieler sorgt diesmal ein Fahrdienst voller gut aussehender Studenten für Herzklopfen. Die Serie setzt auf Campus-Flirts, Liebeschaos und ein Geheimnis, das hinter dem Unternehmen steckt. Alle sechs Folgen sind bereits auf Amazon Prime Video verfügbar.

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Die Handlung um Lois, Lane und den Fahrdienst

Die Hauptfigur Lois, gespielt von Carmen Kassovitz, 24 Jahre alt, will an der Belrose University mit ihrem Freund Max ein neues Leben beginnen. Max macht jedoch plötzlich Schluss und setzt sie vor die Tür. Lois steht damit ohne Partner und ohne Unterkunft da.

Die Wende kommt mit Lane, gespielt von Baptiste Masseline, 26 Jahre alt. Lane nimmt Lois bei sich auf und wird damit zum Ausgangspunkt der neuen Beziehung. Gemeinsam mit seinen Freunden betreibt er den Fahrdienst Campus Drivers, der der Serie ihren Titel gibt.

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Hinter dem Unternehmen steckt laut Handlung ein bewegendes Geheimnis, das die Geschichte zusätzlich vorantreibt. Die Serie verbindet damit romantische Spannung mit einer Erzählung, die über reine Flirts hinausgeht. Die Liebesgeschichte bleibt dabei im Zentrum der sechs Folgen.

Baptiste Masseline überwand einen schweren Unfall

Hauptdarsteller Baptiste Masseline hat abseits der Kamera selbst eine bewegende Geschichte. Mit elf Jahren wurde er von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Der Unfall prägte seine Kindheit und seinen weiteren Weg tiefgreifend.

Ein Jahr lang saß Masseline im Rollstuhl, danach war er lange auf Krücken angewiesen. Der Franzose kämpfte sich jedoch zurück in ein selbstständiges Leben. Später gewann er mehrfach den Titel als Pariser Meister im Karate.

Die Rolle des Lane ist damit für Masseline mehr als eine Schauspielaufgabe. Seine persönliche Rückkehr nach einem schweren Unfall verleiht dem Schauspieler eine Glaubwürdigkeit, die viele Zuschauer im Umfeld der Serie hervorheben. Die Serie profitiert so von einer Hauptfigur, deren Biografie sich deutlich vom typischen Campus-Setting abhebt.

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Buchvorlage und Verfügbarkeit auf Prime Video

Campus Drivers basiert wie Off Campus auf einer erfolgreichen Buchreihe. Die fünf Romane stammen von der Autorin C. S. Quill. Die Vorlage bildet damit die Grundlage für die Figuren und die Handlung der Serie.

Laut Amazon verkauften sich die fünf Romane allein in Frankreich fast eine Million Mal. Dieser Erfolg erklärt, warum die Serie bereits früh eine große Zielgruppe ansprechen konnte. Der Start auf Prime Video fiel direkt in eine Phase starker Nachfrage nach Campus-Dramen.

Wer die Serie sehen möchte, findet alle sechs Folgen bereits auf Amazon Prime Video. Die Plattform stellt die gesamte Staffel damit zum Start komplett bereit. Zuschauer können die Geschichte um Lois, Lane und den Fahrdienst ohne Wartezeit an einem Stück verfolgen.