Camping boomt – aber mit Überladung droht Gefahr

Die wachsende Reiselust führt zu einem steigenden Gesamtgewicht in Fahrzeugen. Ein überladenes Gefährt reagiert träger, verliert an Stabilität und benötigt längere Bremswege. Besonders in Kurven kann dies kritisch werden. Wer mit zu viel Gewicht unterwegs ist, riskiert nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch Strafen. Die Verkehrspolizei betont, dass es keine Sanktionen für Überladung geben wird, da der Fokus auf Prävention und Information liegt.

Camping boomt – ob klassisches Wohnmobil, kompakter Campervan oder Dachzelt am Auto. Doch mit der wachsenden Reiselust steigt auch ein oft unterschätztes Risiko: das Gesamtgewicht .

Viele Fahrzeuge bewegen sich damit am Limit oder bereits darüber. Das bleibt nicht ohne Folgen: Ein überladenes Gefährt reagiert träger, verliert an Stabilität und benötigt längere Bremswege. Gerade in Kurven kann das kritisch werden. Wer mit zu viel Gewicht unterwegs ist, riskiert nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch Strafen.

Das Besondere: Trotz möglicher Überladung müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine Sanktionen befürchten. Ziel ist ausschließlich die Prävention und Information





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