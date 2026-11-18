Die ehemalige Top-Ten-Spielerin Camila Giorgi plant nach Skandalen und Mutterschaft ihr Tennis-Comeback mit Trainer Marco Panichi.

Die italienische Tennisspielerin Camila Giorgi hat ihr offizielles Comeback auf der WTA-Tour bekannt gegeben. Die 34-jährige Ex-Top-Spielerin beendet ihre mehrjährige Abstinenz und strebt eine Rückkehr in den professionellen Sport an. Ihr letztes Turnier matchte sie im März 2024 in Miami, wo sie der polnischen Weltranglistenersten Iga Swiatek mit den deutlichen Sätzen 1:6 und 1:6 unterlag.

Ursachen für das Karriereende und neue Motivation

Giorgis plötzlicher Rückzug von der Tennisbühne war vor über zweieinhalb Jahren für großes Erstaunen gesorgt. Nach dem frühen Ausscheiden in den USA folgte die Bestätigung ihres Karriereendes, woraufhin negative Schlagzeilen ihren Lebenslauf dominierten. Die Gründe für den Rücktritt lagen weit jenseits sportlicher Leistungsdaten. Zu den öffentlichen Kontroversen gehörten Vorwürfe bezüglich eines manipulierten Coronaschutzpasses und Konflikte mit den italienischen Steuerbehörden.

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Zusätzlich sorgten Berichte über eine möglicherweise ungeklärte finanzielle Situation sowie eine angebliche Flucht ins Ausland für mediales Aufsehen. In einer Villa in Italien kam es zudem zu öffentlichen Auseinandersetzungen. Giorgi reagierte schließlich mit einer Stellungnahme aus den Vereinigten Staaten. Sie kündigte an, die offenen rechtlichen und persönlichen Angelegenheiten in Zusammenarbeit mit den Behörden zu klären. Privat hat sich ihre Lebenssituation seitdem grundlegend gewandelt. Sie ist die Ehefrau des ehemaligen Tennisprofis Andrea Pasutti und brachte im vergangenen September ihr erstes Kind zur Welt.

Strategische Unterstützung durch Marco Panichi

Für die sportliche Renaissance nutzt die Italienerin die Expertise renommierter Sportler. Marco Panichi, der langjährige Fitnesstrainer des deutschen Tennisstars Jannik Sinner, übernimmt die Betreuung von Camila Giorgi. Die Entscheidung für einen Trainer aus dem Umfeld von Jannik Sinner unterstreicht den ambitionierten Ansatz des neuen Duos. Panichi soll Giorgi dabei unterstützen, ihre physische Verfassung auf das Niveau eines internationalen Top-Turniers zurückzuführen.

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Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die notwendige Fitness und mentale Stabilität für den Wiedereinstieg in den Profisport zu gewährleisten. Camila Giorgi nutzte soziale Medien, um ihre aktuelle Mentalität zu beschreiben. Sie betonte, dass die Mutterschaft sie zu neuer Energie und Motivation geführt habe. Diese innere Treiberkraft sieht sie als essentielle Voraussetzung, um die harte Arbeit einer professionellen Karriere wieder aufzunehmen.

Transparente Aufarbeitung und nächste Schritte

Das neu formierte Umfeld der Tennisspielerin legt großen Wert auf Transparenz. Die Verantwortlichen erklärten, dass die Aufarbeitung der früheren steuerlichen Themen bereits offiziell eingeleitet wurde. Die Zusammenarbeit mit den zuständigen Steuerbehörden soll offen und kooperativ gestaltet werden, um alle Zweifel auszuräumen. Dieser Schritt ist fundamental für die Wiederherstellung ihres professionellen Rufs.

Ein konkreter Zeitplan für ihr erstes WTA-Turnier nach der Rückkehr steht noch nicht fest. Dennoch ist unmissverständlich klar, dass die Motivation auf höchstem Niveau vorhanden ist. Camila Giorgi plant einen schrittweisen Wiedereinstieg, um ein neues Kapitel ihrer Laufbahn zu schreiben. Das langfristige Ziel besteht darin, wieder allein durch tennisbezogene Leistungen in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und die früheren negativen Eindrücke durch sportliche Präsenz zu überwinden.