Café Bräunerhof: Wiedereröffnung nach Millionen-Sanierung

Das legendäre Wiener Kaffeehaus Bräunerhof öffnet nach fast einjähriger Sanierung und Investitionen von vier Millionen Euro wieder seine Pforten. Die Übernehmer Peter Friese und Familie Plachutta präsentieren ein behutsam renoviertes Juwel mit historischem Ambiente.

Nach fast einjähriger Sanierung öffnet das legendäre Café Bräunerhof in der Wien er Innenstadt am Mittwoch wieder seine Türen. Vier Millionen Euro wurden investiert, um das traditionsreiche Kaffeehaus in der Stallburggasse 2 zu modernisieren, ohne seinen historischen Charme zu verlieren.

Die Kronen Zeitung durfte als erstes Medium vorab einen exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen und sich von der gelungenen Verbindung aus Alt und Neu überzeugen. Der Bräunerhof zählt seit über 100 Jahren zu den Kaffeehausinstitutionen Wiens. Seine Geschichte reicht zurück bis ins frühe 20. Jahrhundert, als er sich als Treffpunkt für Künstler, Literaten und Intellektuelle etablierte.

Im Vorjahr erhielten die Wiener Gastrolegenden Peter Friese (vom berühmten Schwarzen Kameel) und die Familie Plachutta den Zuschlag zur Übernahme. Gemeinsam mit einem Team von Architekten und Denkmalpflegern wurde eine sanfte Renovierung durchgeführt, die den originalen Geist des Hauses bewahrt, aber zeitgemäße Akzente setzt. So wurden die historischen Stuckdecken und Marmortische restauriert, während die Beleuchtung und die Möbel behutsam ergänzt wurden. Die Wiedereröffnung ist nicht nur ein Ereignis für Kaffeehausliebhaber, sondern auch ein starkes Zeichen für die Wiener Gastronomieszene.

In einer Zeit, in der viele traditionelle Lokale schließen müssen, beweisen Friese und Plachutta, dass sich Investition in Qualität und Tradition lohnt. Die Speisekarte bietet neben den klassischen Kaffeespezialitäten auch eine Auswahl an Mehlspeisen und herzhaften Gerichten, die nach alten Familienrezepten zubereitet werden. Besonders stolz ist man auf die hauseigene Torte, die exklusiv für den Bräunerhof kreiert wurde.

Die ersten Gäste werden am Mittwoch ab 9 Uhr erwartet, und es ist bereits jetzt abzusehen, dass das Café schnell wieder zu einem der beliebtesten Treffpunkte der Stadt werden wird





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bräunerhof Kaffeehaus Wien Renovierung Wiedereröffnung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM-Frühstück im Café Sperl: Public Viewing mit österreichischem NationalteamDas Wiener Traditionscafé Sperl bietet zum ersten Spiel der österreichischen Herren-Fußballnationalmannschaft bei der WM ein Public Viewing an. Trotz anfänglich geringer Erwartungen ist das Event komplett ausgebucht. Das Café serviert Spezialitäten in Fußballform und den offiziellen ÖFB-Kaffee.

Read more »

Rangnick erhält künftig zwei Millionen Euro netto jährlich vom ÖFBÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wird künftig mit zwei Millionen Euro netto pro Jahr vergütet. Fast die Hälfte des Gehalts wird von vier Sponsoren finanziert. Trotz finanzieller Einschränkungen gegenüber internationalen Topklubs überzeugten den Trainer weitere Faktoren, in Österreich zu bleiben. Seine Bilanz nach 45 Länderspielen ist mit 27 Siegen die beste aller ÖFB-Teamchefs nach 1945.

Read more »

In dieser Branche fliegen die Funken und MillionenDer Strombedarf steigt – nicht zuletzt wegen Künstlicher Intelligenz – und der Netzausbau boomt. Davon profitieren drei Firmen, die aktuell in ...

Read more »

Gesundheitsreformfonds: 500 Millionen Euro fließen 2026 in Versorgung, Prävention und DigitalisierungAus dem neuen Gesundheitsfonds werden allein heuer 500 Millionen Euro in drei Bereiche investiert: 310 Millionen in die Versorgung, 92,5 Millionen in Prävention und 95 Millionen in Digitalisierung. Der Fonds ist bis 2030 mit 2,6 Milliarden Euro dotiert.

Read more »