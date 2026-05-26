Cadillac unter Druck: Valtteri Bottas' Zukunft nach nur fünf Rennen ungewiss

Berichten zufolge steht Valtteri Bottas bei Cadillac nach enttäuschenden Ergebnissen in den ersten fünf Rennen unter wachsendem Erfolgsdruck. Das Team diskutiert intern über mögliche Alternativen, wobei Colton Herta als Nachfolger im Gespräch ist.

Droht nach nur fünf Rennen bereits das erstes Fahrer-Beben der neuen Formel-1-Saison? Laut einem Bericht wird bei einem Team intern schon über die Zukunft eines Piloten diskutiert.

Valtteri Bottas (36) steht beim Formel-1-Neuling Cadillac offenbar zunehmend unter Druck. Wie "Sky Italia" berichtet, sollen die Team-Verantwortlichen mit den bisherigen Leistungen des Finnen unzufrieden sein. Demnach werde intern bereits über seine Zukunft diskutiert. Beim kommenden Grand Prix von Monaco soll Bottas zwar noch für Cadillac an den Start gehen.

Nach dem enttäuschenden Saisonauftakt wächst der Druck auf den früheren Mercedes-Piloten jedoch weiter. Sportlich verliefen die ersten Rennen bislang alles andere als erfolgreich. Bottas kam in den ersten fünf Grand Prix nicht über die Plätze 13, 19, 18 und 16 hinaus. Beim Saisonauftakt in Melbourne schied er zudem vorzeitig aus.

Auch Sergio Pérez (36) wartet mit Cadillac noch auf die ersten Punkte. Dennoch hinterlässt der Mexikaner bislang den stabileren Eindruck. Vor allem im Qualifying liegt Pérez regelmäßig vor Bottas - teilweise mit deutlichem Vorsprung. Für Cadillac ist die Lage heikel.

Das US-Team ist erst seit der Saison 2026 in der Formel 1 vertreten und hatte sich mit der routinierten Fahrerpaarung Bottas/Pérez rasch Konstanz erhofft. Bislang blieben die Resultate jedoch hinter den Erwartungen zurück. Im Hintergrund wird deshalb offenbar bereits über mögliche Alternativen nachgedacht. Laut "Sky Italia" soll vor allem Colton Herta (26) intern zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Der US-Amerikaner ist aktuell Test- und Ersatzfahrer bei Cadillac. Bereits vor Saisonbeginn galt Herta als Kandidat für ein Stammcockpit beim neuen Rennstall. Am Ende entschied sich Cadillac jedoch für die Erfahrung von Bottas und Pérez. Nun könnte die Personalfrage erneut Fahrt aufnehmen.

Für Bottas wäre ein frühes Aus ein schwerer Rückschlag. Erst vor wenigen Monaten erhielt der Finne durch Cadillac die Chance auf einen Neustart in der Formel 1. Doch schon nach fünf Rennen scheint seine Zukunft im Team alles andere als sicher zu sein





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