Caddie Duane Bock: Der gute Geist von Sepp Strakas Golf-Duetts

Caddie Duane Bock, 56, begleitet Sepp Straka auf jedem Tritt und Schritt. Er ist die gute Seele dieses Golf-Duetts und trägt die 20 Kilogramm schwere Golftasche wie andere einen Luftballon. Bock war selbst Golfer, aber nicht gut genug und ist nun seit 2005 fest im Geschäft der Großen.

Hintergrund. Die Austrian Open laufen in Kitzbühel , mittendrin ist ÖGV-Star Sepp Straka . Caddie Duane Bock , 56, weicht da nicht von seiner Seite. Über Tipps, Putts und das wahre Gewicht der Tasche.

Kitzbühel ist auch im Sommer etwas Besonderes. Hier ist es grüner als anderswo, die Vögel zwitschern lauter, der Blick auf den Wilden Kaiser fasziniert noch mehr denn im Winter. Und läuft auch noch ein Golfturnier wie die Austrian Open im GC Schwarzsee, muss man sich über manch Menschenschlange vor Liftanlagen auch nicht mehr wundern.

Die Massen drängen zu diesem Event und wer Sepp Strakas ersten Abschlag sah und den Jubel der ihn umschwirrenden Menge hörte, wähnte sich beinahe in einem Popkonzert. Dabei, Emotionen und laute Zwischenrufe sind doch in diesem elitären Zirkel verpönt. Kitzbühel ist eben etwas Besonderes. Straka ist der Star dieses Turniers, das im Rahmen der DP World Tour Österreich auf die Weltbühne des Golfs hievt.

Der Golfklub besticht durch Pflanzenwelt, und durch diese engen, eigentlich auffallend kurzen Bahnen, wirft Duane Bock, 56 und aus Long Island, verschmitzt im Gespräch mit der Presse ein. Der Amerikaner ist seit vier Jahren der Caddie von Straka, begleitet den Österreicher auf jeden Tritt und Schritt. Er ist die gute Seele dieses Golf-Duetts, der Mann, der die 20 Kilogramm schwere Golftasche trägt wie andere einen Luftballon und wirklich jeden Kurs auf diesen Planeten kennt.

Er war selbst Golfer, aber nicht gut genug, wie er mit breitem Grinser erzählt, und ist nun bereits seit 2005 fest im Geschäft der Großen. Wie viele Schritte ich gemacht habe, will ich nicht wissen, raunt der Amerikaner, aber ich weiß, was ich mit Sepp gewonnen habe! Zweimal den Ryder Cup, vier PGA-Events, wir waren auch bei Olympia! Das sind Dinge, die man nicht vergisst wie die Pflege der täglichen Beziehung.

Was macht also ein Caddie? Ich trage die Tasche, reiche die Schläger, ich berate. Ich bin dafür da, dass er sich wohlfühlt, bei jedem Wind und Wetter. Und, egal wo.

Reisefreudigkeit und Belastbarkeit werden vorausgesetzt, um diesen Job auszuüben oder mit der eigenen Familie unter den Hut zu bringen. Bock lacht, er hat einen Gast in Austria dabei. Beide waren zuvor noch nie in Kitzbühel: By the way, das ist meine Frau Geraldine. Bock versteht sich als Teamkollege, der alles weiß über Sport, Straka, Familie oder Schläge.

Auch den Wind, dessen Eigenschaften oder die Richtung der Grashalme erklärt er ihm. Speziell hier in Tirol, auf den engen Bahnen, da muss jeder Schlag behutsamer, vor allem viel genauer sein als bei vielen Kursen in Amerika. Zur Erklärung: In den USA haue man mit dem Driver ein, zweimal auf den Ball und schaue dann, wo er gelandet ist. Hier müsse man tunlichst überlegen, ehe man ausholt.

Nach der ersten Runde war Straka mit drei Schlägen unter Par jedenfalls gut unterwegs. Das seit dem College lädierte Knie bremse ihn nicht, sagt Bock. Der Eindruck mag täuschen, weil Straka sehr an Balance und Gewicht gearbeitet habe und im Gegensatz zu ihm unbestritten flotter wirke. Bremsen müsse man hingegen manch Besucher, Fan oder ehemaligen Mitspieler aus dem Nationalteam, die zu Strakas erstem Heimspiel seit acht Jahren strömen und nicht immer die Distanz wahren.

Dafür gebe es einen Leibwächter, Bock schaue nur auf den Schläger. Das sei sein Job, egal wann und wo das richtige Equipment zu reichen. Ein Caddie auf der PGA Tour verdient sehr gut, ein fixes Wochengehalt (kolportiert bis zu 3000 Dollar bei manchen, Reisespesen extra). Dazu kommt eine individuell vereinbarte Gewinnbeteiligung, die bis zu zehn Prozent des Preisgeldes ansteigen kann.

Wohin die Reise bei den Austrian Open gehen kann? Duane Bock wusste es nicht. Wind, Wetter, Putt, es komme wie immer auf den Augenblick an. Der ist auch in Kitzbühel ein Besonderer





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Austrian Open Sepp Straka Duane Bock Caddie Golf Kitzbühel DP World Tour

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Italien im Sommer: Diese Küstenstädte sind zu überfüllt - diese Alternativen sind schönerPositano, Venedig oder Cinque Terre sind wunderschön, im Sommer aber oft komplett überlaufen. Diese italienischen Küstenorte sind deutlich entspannter und mindestens genauso traumhaft.

Read more »

Nicht Skifahrer, sondern Golfer erobern KitzbühelLive-TV in 140 Ländern, 55 Millionen Euro Werbewert, 2,75 Millionen Preisgeld und mit Sepp Straka ein Golf-Superstar: Die „Austrian Open“ in Kitzbühel feiern Bestmarken.

Read more »

Tragisch: Darum trägt Käfigkämpfer diese Kappe!Bei INNFERNO 10 wird diesen Samstag heiße MMA-Action in Innsbruck geboten! PLUS-Abonnenten (hier Angebot sichern!) in Österreich sehen ab 19.15 Uhr ...

Read more »

Auftakt der Austrian Alpine Open: Steinlechner glänzt mit 65er-Runde, Zhou Yanhan führtBeim ersten Tag der Austrian Alpine Open in Kitzbü überzeugte Maximilian Steinlechner mit einer 65er-Runde auf Par-70. Zhou Yanhan führt nach einer 62er-Runde das Feld an, während Sepp Straka mit 67 startet und Bernd Wiesberger eine 66 spielte.

Read more »