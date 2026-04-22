Bybit Pay erobert Europa: Zahlungen mit Krypto werden einfacher

Bybit erweitert sein Zahlungsangebot in Europa mit der Einführung von Bybit Pay. Die Plattform ermöglicht schnelle und einfache Transaktionen mit Kryptowährungen und traditionellen Währungen und kooperiert bereits mit PayPal.

Bybit , ein in Wien ansässiges Unternehmen, treibt seine Expansion im europäischen Zahlungsverkehr mit der Einführung seiner hauseigenen Lösung Bybit Pay voran. Dieser Schritt markiert eine bedeutende Entwicklung hin zur stärkeren Integration digitaler Vermögenswerte in den alltäglichen Finanzbereich.

Bybit Pay zielt darauf ab, Nutzern schnelle und unkomplizierte Transaktionen zu ermöglichen, sowohl zwischen Privatpersonen als auch bei Händlern. Die Funktionalität umfasst Überweisungen, Zahlungen per QR-Code oder Wallet sowie einen integrierten Umtausch zwischen ausgewählten Kryptowährungen und traditionellen Währungen. Das System ist darauf ausgelegt, Zahlungen in wenigen Schritten abzuwickeln, ohne dass Nutzer zwischen verschiedenen Plattformen wechseln müssen, und somit den Geldtransfer zu vereinfachen.

Bybit Pay soll alltägliche Aufgaben wie das Teilen von Rechnungen, internationale Überweisungen und kleinere Zahlungen mit Kryptowährungen effizienter gestalten. Dabei wird besonderer Wert auf die Einhaltung von Sicherheits- und Compliance-Standards gelegt. Zum Start in Europa werden zunächst grundlegende Funktionen wie Peer-to-Peer-Überweisungen, Zahlungsannahmen, On-Chain-Transaktionen und die Konvertierung von Vermögenswerten aktiviert. Ein schrittweiser Ausbau des Zahlungsökosystems ist geplant, wobei weitere Funktionen nach und nach hinzugefügt werden sollen.

Mazurka Zeng, Co-CEO von Bybit EU, betonte die strategische Bedeutung Europas für diese Entwicklung. Sie erklärte, dass Europa einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung digitaler Vermögenswerte darstellt, weg von der reinen Besitzhaltung hin zu einer selbstverständlichen Nutzung im täglichen Leben. Parallel zur Einführung von Bybit Pay präsentierte sich Bybit auf der Paris Blockchain Week, wo CEO Ben Zhou Einblicke in die Zukunft der Finanzwelt gab. Er prognostizierte eine zunehmende Konvergenz von künstlicher Intelligenz (KI) und digitalen Vermögenswerten.

Zhou stellte sich eine Zukunft vor, in der Nutzer weniger direkt mit traditionellen Finanzoberflächen interagieren, sondern stattdessen verstärkt automatisierte Systeme nutzen. Er sprach von KI-Agenten, die Aufgaben wie Datenanalyse und Strategieentwicklung übernehmen könnten und somit Entscheidungen im Handel unterstützen und klassische Benutzeroberflächen ergänzen oder sogar ersetzen könnten. Ein weiterer Schwerpunkt der Aussagen von Ben Zhou lag auf dem Thema Vertrauen. Er betonte, dass sich die Branche zunehmend in Richtung klarerer Regeln und regulatorischer Rahmenbedingungen bewegt, die an Bedeutung gewinnen.

Europa spielt dabei eine Schlüsselrolle, da dort die Infrastruktur für digitale Vermögenswerte kontinuierlich ausgebaut wird. Bybit EU hat bereits im März 2024 eine Partnerschaft mit PayPal geschlossen, die es Nutzern im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum ermöglicht, Ein- und Auszahlungen über den Bezahldienst vorzunehmen. Ziel dieser Kooperation ist es, den Zugang zum Handel mit Kryptowährungen zu erleichtern, da PayPal eine weit verbreitete und vertraute Zahlungsmethode ist.

Mazurka Zeng unterstrich, dass die Kombination einer bekannten Zahlungsmethode mit einem regulierten Umfeld mehr Sicherheit und Vertrauen beim Einstieg in den Kryptowährungsmarkt bietet. Die Integration von Bybit Pay und die Partnerschaft mit PayPal sind somit wichtige Schritte, um die Akzeptanz und Nutzung digitaler Vermögenswerte in Europa zu fördern und eine benutzerfreundliche und sichere Umgebung für den Handel mit Kryptowährungen zu schaffen.

Bybit positioniert sich damit als ein wichtiger Akteur im sich entwickelnden europäischen Zahlungsverkehr und setzt auf Innovation, Sicherheit und regulatorische Konformität





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