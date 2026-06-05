Busfahrer verfährt sich in Wien-Hernals: Fahrgäste lotsen Bus zurück auf die richtige Strecke

Ein Bus der Linie 10A verirrte sich in der Leopold-Ernst-Gasse in Wien-Hernals. Fahrgäste halfen dem Fahrer, den Umweg zu korrigieren, sodass die Fahrt nach kurzer Zeit planmäßig fortgesetzt werden konnte.

In Wien - Hernals ereignete sich kürzlich ein ungewöhnlicher Vorfall, der bei Anwohnern und Fahrgäste n für Überraschung sorgte. Ein Bus fahrer der Linie 10A hatte sich während seiner Fahrt verfahren und befand sich mit seinem Fahrzeug in der Leopold-Ernst-Gasse, einer Straße, die normalerweise nicht zum Streckenverlauf dieser Bus linie gehört.

Ein aufmerksamer Leserreporter beobachtete am Donnerstag den abseits der regulären Route parkenden Bus und dokumentierte die Szene. Mehrere anwesende Fahrgäste bestätigten, dass der Fahrer sich tatsächlich verfahren hatte. Statt in Panik zu geraten oder den Vorfall zu eskalieren, zeigten die Mitreisenden eine bemerkenswert gelassene Reaktion. Sie boten dem Fahrer Hilfe an, indem sie ihm den Weg beschrieben, den er nehmen müsse, um wieder auf die vorgesehene Busstrecke zurückzukehren.

Durch die kompetente Unterstützung der Fahrgäste konnte der Buslenker den Fehler schnell korrigieren. Die Wiener Linien, als Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs in der österreichischen Hauptstadt, bestätigten den Vorfall auf Nachfrage. Ein Unternehmenssprecher erklärte: "Ja, der Buslenker hat sich an der genannten Stelle kurz verfahren. Der Fahrer hat das bemerkt und den Bus wieder auf die vorgesehene Strecke zurückgeführt.

" Dank der hilfsbereiten Passagiere blieb dieser kleine Navigationsfehler ohne nennenswerte Konsequenzen. Nach nur kurzer Unterbrechung setzte der Bus seine Fahrt planmäßig fort, sodass die übrigen Fahrgäste ihr Ziel ohne größere Verspätungen erreichen konnten. Der Vorfall verdeutlicht, wie ein kooperatives Zusammenspiel zwischen Fahrpersonal und Reisenden selbst bei unvorhergesehenen Situationen im Öffentlichen Personennahverkehr zu einer schnellen und unkomplizierten Lösung führen kann.

Während solche Verfahrungen in der heutigen Zeit mit modernen Navigationssystemen eher selten geworden sind, beweist dieser Fall, dass menschliche Hilfe nach wie vor unersetzlich sein kann. Die Wiener Linien nutzten den Anlass auch, um erneut auf ihre Initiative "Werde Whatsapp-Leserreporter" hinzuweisen, bei der Bürgerinnen und Bürger Fotos oder Videos von wesentlichen Ereignissen einreichen können und dafür eine Belohnung erhalten. Diese Maßnahme fördert die Bürgerbeteiligung und ermöglicht es, das Verkehrsgeschehen aus verschiedenen Perspektiven zu dokumentieren.

Insgesamt bleibt der Fauxpas in Hernals eine Anekdote, die zeigt, dass selbst Profis manchmal einen kleinen Orientierungsschub gebrauchen können - und dass die Wiener Busfahrgäste durchweg hilfsbereit und verständnisvoll reagieren





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