Busfahrer in Wien: Fahrer fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt

Ein Busfahrer in Wien fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt und führte wilde Fahrmanöver durch. Als er den Bus an der Endstation Enkplatz erreichte, ließ er ihn offen stehen und ging in ein Wettlokal, um ein WC aufzusuchen.

Ein Busfahrer in Wien fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt und führte wilde Fahrmanöver durch. Als er den Bus an der Endstation Enkplatz erreichte, ließ er ihn offen stehen und ging in ein Wettlokal, um ein WC aufzusuchen.

Eine Zeugin hielt die Szenen auf Video fest. Die Wiener Linien bestätigten den Vorfall und kündigten disziplinäre Maßnahmen gegen den Fahrer an. Der Lenker hatte gegen Vorschriften verstoßen, indem er den Bus mit Fahrgästen an der Endhaltestelle stehen ließ. Ein Sprecher der Wiener Linien erklärte, dass der Fahrer ein menschliches Bedürfnis verspürte und daher den Bus verließ, um ein WC zu suchen.

Das Einkaufszentrum war bereits zu, daher musste der Lenker zum Wettlokal ausweichen. Der Vorfall sorgte für Aufregung unter den Fahrgästen und einer Wienerin, die die Szenen auf Video festhielt





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