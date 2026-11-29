Am 28. November 2026 brannte ein Bogestra-Bus in Gelsenkirchen-Rotthausen aus. Der Fahrer erlitt Rauchgasvergiftung, Fahrgäste waren nicht im Bus. Details zum Einsatz.

Am Samstag, den 28. November 2026, ereignete sich ein schwerer Brandvorfall in Gelsenkirchen. Gegen 12:50 Uhr gingen bei der Feuerwehr Gelsenkirchen mehrere Notrufe ein, die einen brennenden Linienbus der Bogestra im Stadtteil Rotthausen meldeten. Die Einsatzkräfte stellten auf dem Weg zum Tatort fest, dass eine massive Rauchentwicklung bereits aus großer Distanz sichtbar war. Beim Eintreffen der ersten Trupps stand der Bus bereits im Vollbrand.

Ablauf des Brandvorfalls und Fahrzeugzustand

Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Fahrgäste mehr im Fahrzeug. Dies konnte die Evakuierung der Passagiere vor der Katastrophe ermöglichen. Der Fahrer hingegen befand sich noch am oder in unmittelbarer Nähe des brennenden Fahrzeugs. Er wurde von Rettungsdienst und Notarzt vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Vermutung liegt nahe, dass er unter einer Rauchgasintoxikation litt.

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Einsatzstärke und technische Löschmaßnahmen

Die Feuerwehr Gelsenkirchen leitete umgehend einen massiven Löschangriff ein. Mehrere Trupps gingen unter Verwendung von umluftunabhängigem Atemschutz (PA) vor. Drei Strahlrohre wurden eingesetzt, um die Flammen effektiv zu bekämpfen. Dank des schnellen Eingreifens konnten die Flammen zügig unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch brannte der Linienbus komplett aus und war ein Totalverlust.

Beteiligte Einheiten und Nachlöscharbeiten

Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen vor Ort im Einsatz. Beteiligt waren die Löschzüge 11 und 19 der Freiwilligen Feuerwehr. Zudem rückten Einheiten der Berufsfeuerwehr von den Feuerwachen Altstadt, Heßler und Buer aus. Um letzte Glutnester abzulöschen, kam im weiteren Verlauf zusätzlich ein Schaumrohr zum Einsatz. Die Arbeit der Einsatzkräfte war notwendig, um eine Ausbreitung des Feuers auf die Umgebung zu verhindern.

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Wirtschaftliche Auswirkungen auf den ÖPNV-Betrieb

Der Ausfall dieses Bogestra-Linienbusses hatte direkte Auswirkungen auf den lokalen öffentlichen Personennahverkehr in Gelsenkirchen. Solche Totalschäden an Fahrzeugen erfordern nicht nur zeitintensivere Wartungs- und Ersatzmaßnahmen, sondern können auch kurzfristig die Kapazitäten im Linienverkehr beeinträchtigen. Die Bogestra muss daher sicherstellen, dass andere Busse den ausfallenden Wagen ersetzen.

Sicherheitsüberprüfungen nach schweren Busbränden

Experten betonen häufig, dass schnelle Reaktionen der Feuerwehr über den Erfolg eines Einsatzes entscheiden. Dieser Vorfall demonstriert die Effektivität der kooperativen Arbeit zwischen Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr. Die Tatsache, dass kein Fahrgast zu Schaden kam, zeigt auch die Wichtigkeit von Sicherheitsprotokollen bei Brandeinsätzen. Zukünftige Analysen werden möglicherweise die Brandursache des Bogestra-Busses klären.