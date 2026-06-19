Busbrand auf der S6: Großeinsatz für Feuerwehr und Rettung - alle Insassen gerettet

Ein Reisebus mit ungarischen Schülern fängt auf der Semmering Schnellstraße Feuer. Trotz Vollbrand können alle Insassen unverletzt gerettet werden. Die S6 wird für Stunden gesperrt.

Am Donnerstag, dem 18. Juni 2026, kam es auf der S6 Semmering Schnellstraße in der Nähe von Langenwang in der Steiermark zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei, nachdem ein Reisebus mit ungarischen Schülerinnen und Schülern an Bord in Brand geraten war.

Der Bus war mit 35 Schülern sowie Begleitpersonen auf dem Weg nach Klagenfurt, als gegen 15:00 Uhr im Motorraum ein Feuer ausbrach, das sich schnell auf das gesamte Fahrzeug ausbreitete. Der Fahrer und die Begleitpersonen reagierten umsichtig und brachten alle Insassen sicher aus dem Bus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die zuerst eintreffende Feuerwehr Krieglach begann umgehend mit Löscharbeiten unter schwerem Atemschutz, unterstützt von der Feuerwehr Langenwang mit HLF-A 3000, TLF-A 2000 und weiteren Fahrzeugen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und des Vollbrandes gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Nach etwa einer Stunde konnte der Brand gelöscht werden, doch die anschließenden Nachlöscharbeiten und die Bergung des total beschädigten Busses dauerten bis in die Nacht. Für die Dauer der Sperrung der S6 in Fahrtrichtung Klagenfurt wurde eine Umleitung eingerichtet, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Schüler und das Lehrpersonal wurden in das Rüsthaus Langenwang gebracht, wo das Rote Kreuz und der Samariterbund für Betreuung und medizinische Untersuchungen sorgten.

Ein Ersatzbus der Firma Mürzreisen setzte die Reisegruppe schließlich nach Klagenfurt fort. Die Polizei war mit fünf Fahrzeugen und neun Beamten vor Ort, das Rote Kreuz und der Samariterbund mit zwei RTW, einem NEF und insgesamt elf Kräften. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren beteiligt. Erst nach Abschluss der Bergungsmaßnahmen konnte der Verkehr schrittweise wieder freigegeben werden.

Der Einsatz zeigte die Wichtigkeit der professionellen Zusammenarbeit aller Rettungsorganisationen. Trotz des vollständigen Brandes gab es keine Verletzten, was als positives Ergebnis zu werten ist.

Allerdings wird der Vorfall für die betroffenen Kinder vermutlich noch lange in Erinnerung bleiben. Die Polizei geht von einem technischen Gebrechen im hinteren Bereich des Busses als Brandursache aus. Der Reisebus erlitt Totalschaden. Der Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag koordinierte den Einsatz





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