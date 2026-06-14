Bürgermeister in Oaxaca getötet: Gewalttat in Drogenkrieg

Der Bürgermeister der Kleinstadt San Miguel Amatitlán, Joel Bravo, ist bei einem bewaffneten Angriff getötet worden. Die Staatsanwaltschaft hat die Polizeipräsenz in der Region verstärkt und ein Sondereinsatzkommando entsandt, um nach den Angreifern zu fahnden.

Der Bürgermeister der Kleinstadt San Miguel Amatitlán, Joel Bravo, ist bei einem bewaffneten Angriff getötet worden. Die Staatsanwaltschaft teilte diese Information mit, gab jedoch keine näheren Details dazu, was passiert ist.

Die Region ist bekannt für den erbitterten Kampf zwischen Drogenkartellen um die Schmuggelrouten. In Oaxaca sind die Kartelle Jalisco Nueva Generación und Sinaloa aktiv. Der Gouverneur von Oaxaca, Salomón Jara, verurteilte die Gewalttat und schrieb: 'In Oaxaca werden wir nicht zulassen, dass Gewalt über das Gesetz oder den Willen unserer Gemeinden siegt.

' Die Staatsanwaltschaft hat die Polizeipräsenz in der Region verstärkt und ein Sondereinsatzkommando entsandt, um nach den Angreifern zu fahnden. In Mexiko tobt seit Jahren ein erbitterter Drogenkrieg zwischen rivalisierenden Kartellen. Seitdem die Regierung 2006 einen umstrittenen Militäreinsatz gegen die organisierte Kriminalität gestartet hatte, wurden in dem Land mehr als 350.000 Menschen getötet, darunter fast 100 Bürgermeister. Die Regierung hat die Polizei angewiesen, die Situation im Auge zu behalten und die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten





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