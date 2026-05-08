Burgenland Tourismus GmbH stärkt regionale Identität und Qualität im Tourismus

Die Burgenland Tourismus GmbH setzt auf die Förderung kleiner Betriebe, die Burgenland Card und nachhaltige Angebotsentwicklung, um das Bundesland als attraktives Reiseziel zu positionieren. Herausforderungen wie Fachkräftemangel und steigende Kosten werden durch gezielte Maßnahmen angegangen.

Die Burgenland Tourismus GmbH ist die zentrale Landestourismusorganisation, die für die Vermarktung des Bundeslandes im In- und Ausland zuständig ist. Mit einem vielfältigen touristischen Angebot, das von Radfahren über Naturerlebnisse, Wein und Kulinarik bis hin zu Thermen und Kultur reicht, will die Organisation die Destination nachhaltig stärken und gezielt positionieren.

Ein zentraler Aspekt dabei ist die Förderung kleiner Betriebe, die die touristische Identität des Burgenlands prägen. Diese stehen für Regionalität, Qualität und persönliche Gastfreundschaft. Initiativen wie die "Private Gastfreundschaft" machen ihre Leistungen sichtbar, schaffen Orientierung für Gäste und stärken gezielt jene Strukturen, die das Angebot authentisch und unverwechselbar machen. Ein weiteres Schlüsselelement im burgenländischen Tourismus ist die Burgenland Card.

Sie bietet Gästen zahlreiche kostenlose Eintritte, Ermäßigungen und Mobilitätsoptionen im gesamten Land, einschließlich der öffentlichen An- und Abreise aus Städten wie Wien und Graz. Die Karte erleichtert die Nutzung des touristischen Angebots und erhöht die Attraktivität des Aufenthalts. Besonders für private Gastgeber ist sie ein klarer Mehrwert, da sie die Buchungsentscheidung unterstützt und die Nutzung regionaler Angebote fördert. Dennoch stehen die Verantwortlichen vor Herausforderungen wie Fachkräftemangel, steigenden Kosten und dem Wettbewerb um Gäste.

Um diesen zu begegnen, setzt die Burgenland Tourismus GmbH auf nachhaltige Angebotsentwicklung, die Verlängerung der Saison sowie gezielte Impulse für den Aufbau der Infrastruktur, Digitalisierung und Angebotsentwicklung. Ziel ist es, das Land langfristig für Gäste attraktiv zu halten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sicherung der Qualität im touristischen Angebot. Die privaten Gastgeberinnen und Gastgeber sind das Rückgrat des burgenländischen Tourismus.

Ihnen gilt großer Dank für ihren täglichen Einsatz und die persönliche Betreuung der Gäste. Die gelebte Gastfreundschaft und die Qualität in der täglichen Arbeit machen den Unterschied. Mit der "Sonnen"-Kategorisierung schafft die Organisation eine verlässliche Orientierung und macht Qualität sichtbar. Gleichzeitig unterstützt die Burgenland Tourismus GmbH die Betriebe mit Beratung, Marketing und Services, um gemeinsam ein starkes und zeitgemäßes Angebot im gesamten Land zu gewährleisten





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