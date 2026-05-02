Burgenland: Suche nach zweitem manipuliertem Babybrei geht weiter – Toxikologische Ergebnisse erwartet

Trotz intensiver Suche konnte das zweite Glas Babynahrung der Marke Hipp, das im Burgenland mutmaßlich mit Rattengift manipuliert wurde, noch nicht gefunden werden. Die Polizei ermittelt weiter und wartet auf toxikologische Ergebnisse.

Die Suche nach einem zweiten Glas Babynahrung der Marke Hipp , das im Burgenland mutmaßlich mit Rattengift manipuliert wurde, gestaltet sich weiterhin äußerst schwierig. Trotz intensiver und umfassender Ermittlungen der Polizei konnte das zweite Glas bislang nicht lokalisiert werden.

Die Ermittler konzentrieren sich darauf, die Herkunft des manipulierten Produkts zu ermitteln und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Sorge um die Gesundheit von Kleinkindern ist dabei von höchster Priorität. Die Suche erstreckt sich nicht nur auf den österreichischen Raum, sondern auch auf angrenzende Länder wie Ungarn, da die Möglichkeit besteht, dass der Babynahrung von dort pendelnden Personen erworben wurde. Die ungarischen Behörden wurden bereits informiert und unterstützen die Ermittlungen.

Die Ermittlungen sind komplex und umfassen eine Vielzahl von Maßnahmen. Polizisten haben bereits Krankenhäuser, Alters- und Pflegeeinrichtungen, Kindergärten, Kinderkrippen und zahlreiche Familien mit Kleinkindern aufgesucht, um Hinweise auf das vermisste Glas zu erhalten. Bisher blieben diese Bemühungen jedoch erfolglos. Die Polizei geht davon aus, dass das Auffinden des zweiten Glases nicht nur zur Abwendung einer potenziellen Gefahr dient, sondern auch als wichtiges Beweismittel in den laufenden Ermittlungen dienen wird.

Parallel zur Suche nach dem Glas laufen toxikologische Untersuchungen des bereits sichergestellten Glases. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen Aufschluss darüber geben, um welche Art von Rattengift es sich handelt und welche Auswirkungen die enthaltene Menge auf den Körper eines Kleinkindes haben könnte. Die Staatsanwaltschaft wartet mit Spannung auf die ergänzende toxikologische Beurteilung, um die Gefährlichkeit der Substanz abschätzen zu können. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden derzeit keine Details über die Art des verwendeten Rattengifts bekannt gegeben.

Die Behörden betonen, dass die Sicherheit der Bevölkerung oberste Priorität hat und dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um die Verantwortlichen für diese schwerwiegende Tat zu ermitteln und zu bestrafen. Insgesamt wurden in Österreich, Tschechien und der Slowakei bereits fünf Gläser dieser Babynahrung vor dem Verzehr sichergestellt. Dies zeigt, dass die Behörden in den betroffenen Ländern eng zusammenarbeiten, um die Gefahr zu minimieren und die Bevölkerung zu schützen.

Die Situation ist jedoch weiterhin ernst, da das zweite manipulierte Glas weiterhin fehlt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und ruft dazu auf, verdächtige Beobachtungen oder Informationen umgehend zu melden. Jeder Hinweis, auch wenn er noch so klein erscheint, könnte zur Aufklärung des Falls beitragen. Die Ermittler arbeiten mit Hochdruck daran, alle Spuren zu verfolgen und die Verantwortlichen für diese gefährliche Tat zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Frage, wie gefährlich die in dem Glas befindliche Menge an Rattengift für ein Kleinkind wäre und ob diese tödlich sein könnte, ist weiterhin offen und wird durch die toxikologischen Untersuchungen beantwortet werden müssen. Die Behörden appellieren an die Bevölkerung, wachsam zu sein und keine Babynahrung zu verzehren, die Anzeichen einer Manipulation aufweist. Die Sicherheit der Kinder steht an erster Stelle





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