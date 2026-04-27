Burgenland: Polizei stoppt zahlreiche Lenker ohne Führerschein – einer seit 20 Jahren illegal unterwegs

Eine umfangreiche Verkehrskontrolle der Polizei im Burgenland deckte zahlreiche Verstöße auf, darunter Fahrer ohne Führerschein, Alkohol- und Drogenbeeinflussung sowie gravierende Geschwindigkeitsüberschreitungen. Ein 63-Jähriger war über 20 Jahre ohne gültigen Führerschein unterwegs.

Am vergangenen Wochenende führte die Polizei im Burgenland eine umfangreiche Schwerpunktaktion im Bereich des Straßenverkehrs durch, die zu einer erheblichen Anzahl von Anzeigen und Feststellungen führte.

Der Fokus lag dabei auf der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit von Lenkern und der Einhaltung der Verkehrsregeln. Die Aktion offenbarte eine besorgniserregende Anzahl von Verstößen, die von Fahren ohne gültigen Führerschein bis hin zu deutlichen Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit reichten. Besonders auffällig war der Fall eines 63-jährigen Mannes, der in Burgauberg kontrolliert wurde und seit über zwei Jahrzehnten ohne jegliche Fahrerlaubnis ein Fahrzeug führte.

Diese langjährige Missachtung der gesetzlichen Bestimmungen stellt nicht nur eine Gefährdung für den Betroffenen selbst dar, sondern auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Die Polizei hat dem Mann die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet. Neben diesem Extremfall wurden auch zahlreiche andere Verstöße aufgedeckt. Ein 23-jähriger Mann in Pinkafeld wurde ohne jemals einen Führerschein erworben zu haben, am Steuer erwischt.

Insgesamt wurden 850 Lenker kontrolliert, wobei sich herausstellte, dass 22 von ihnen unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Der höchste gemessene Alkoholpegel wurde bei einem 58-jährigen Mann im Bezirk Jennersdorf mit 1,9 Promille festgestellt. Dieser Wert liegt weit über dem zulässigen Grenzwert und stellt eine erhebliche Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit dar. Auch auf der Autobahn A4 wurden Geschwindigkeitsüberschreitungen rigoros geahndet.

Drei Autofahrer verloren ihre Führerscheine, nachdem sie mit 119, 123 und sogar 134 km/h gemessen wurden, obwohl nur 60 km/h erlaubt waren. Diese rücksichtslosen Geschwindigkeitsüberschreitungen gefährden nicht nur das eigene Leben, sondern auch das Leben anderer Verkehrsteilnehmer. Die Aktion zeigte auch, dass die Missachtung der Verkehrsregeln nicht auf Pkw beschränkt ist. In Oberpullendorf wurde ein Mopedlenker erwischt, der mit einer Geschwindigkeit von 86 km/h durch das Ortsgebiet raste.

Dies führte zur sofortigen Stilllegung des Mopeds durch die Polizei. In Unterpullendorf wurde ein 51-jähriger Mann kontrolliert, der unter Alkoholeinfluss ein sogenanntes Tuk-Tuk steuerte. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 mg/l, was ebenfalls eine Anzeige zur Folge hatte. Die Ergebnisse der Schwerpunktaktion verdeutlichen, dass die Polizei im Burgenland weiterhin konsequent gegen Verstöße im Straßenverkehr vorgehen wird, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Die hohe Anzahl an festgestellten Verstößen unterstreicht die Notwendigkeit regelmäßiger Kontrollen und einer verstärkten Sensibilisierung der Bevölkerung für die Bedeutung der Einhaltung der Verkehrsregeln. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, verantwortungsbewusst zu handeln und die Sicherheit anderer nicht zu gefährden





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