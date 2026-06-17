Die Ponte do Esqueleto, eine 40 Meter hohe Brücke, ist zum Symbol einer Tragödie geworden, die leicht hätte verhindert werden können. Maria, eine 21-jährige Studentin, wurde bei einem vermeintlichen Bungee-Sprung ohne Seil in die Tiefe geworfen und starb an ihren Verletzungen. Die Stadtverwaltung und die Bundesbehörde haben Maßnahmen ergriffen, um die illegale Nutzung des Areals zu verhindern und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Maria, eine 21-jährige Studentin, wurde bei einem vermeintlichen Bungee-Sprung von der Ponte do Esqueleto in Limeira, Brasilien , ohne Seil in die Tiefe geworfen. Der Bürgermeister der Stadt Limeira fordert nun drastische Konsequenzen, darunter die Sprengung der berüchtigten Brücke .

Die Brücke liegt an der Grenze zwischen den Gemeinden Limeira und Cordeirópolis im brasilianischen Bundesstaat São Paulo. Die Stadtverwaltung hat bereits Warnschilder aufgestellt, Zugänge blockiert und Gräben ausheben lassen, um die illegale Nutzung des Areals zu verhindern. Die zuständige Bundesbehörde kündigt an, die Beschilderung zu verstärken und zusätzliche Barrieren zu prüfen. Wer das Gelände betritt, begeht laut den Behörden eine Straftat.

Der amtierende Rechtssekretär der Stadt, Jonathan D. Fernandes, betont, dass alle beteiligten Stellen gemeinsam gegen die illegale Nutzung des Areals vorgehen müssen. Die Tragödie um Maria sorgt weiter für Entsetzen und ist ein Symbol für die Notwendigkeit, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten





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