Die erste flächendeckende Untersuchung zeigt, dass 72 Prozent der deutschen Soldatinnen verbal belästigt wurden. Bundesminister Pistorius startet 34-Punkte-Aktionsplan mit Hinweis auf unabhängige Beratungsstelle.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat am 15. August die Ergebnisse der ersten flächendeckenden Dunkelfeldstudie zur sexuellen Belästigung in der Bundeswehr vorgestellt. Dabei kam die Untersuchung aus dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr auf, dass 72 Prozent der deutschen Soldatinnen mindestens einmal verbal belästigt wurden.

Ergebnisse der Dunkelfeldstudie

Die Studie untersuchte 45.000 Soldaten und Soldatinnen, von denen 18 Prozent teilnahmen, was laut Experten ein wissenschaftlich repräsentatives Sample darstellt. Grunddaten zeigen, dass gerade junge Frauen in niedrigeren Dienstgradgruppen und nicht-heterosexuelle Männer besonders überproportional von Fehlverhalten betroffen sind. 38 Prozent der Soldatinnen und 16 Prozent der Soldaten erlitten in den letzten zwölf Monaten verbale Belästigung, 9 Prozent der Frauen und 3 Prozent der Männer körperliches Fehlverhalten. Sexualisierte Gewalt erreichte jeweils 2 Prozent.

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Der größte Befund des Dunkelfelds ist die Diskrepanz zwischen gemeldeten und tatsächlich geschahenen Fällen. Das Dunkelfeld ist laut Studie drei‑bis sechsmal größer als die offiziell gemeldeten Zahlen. Die häufigste Motive dafür wurde die Angst sein, kein Aufsehen zu erregen, genannt, gefolgt von fehlendem Vertrauen in das Meldewesen und die militärischen Strukturen.

Pistoriuss Aktionsplan gegen sexueller Missbrauch

Pistorius kündigte einen 34‑Punkte‑Aktionsplan an, der unter anderem die Gründung einer unabhängigen Beratungsstelle namens "HELP" vorsieht. Aktuell soll die Beratungsstelle bereits ab Anfang November rund um die Uhr erreichbar sein. Weitere Punkte umfassen die stärkere Einbindung von Vorgesetzten in die Behandlung gemeldeter Fälle sowie die Festlegung von Sicherheitskriterien bei deren dienstlichen Beurteilungen. "Wer kein Vorbild ist, Fehlverhalten toleriert oder nicht konsequent aufarbeitet, wird keine Führungsfunktion mehr einnehmen", sagte der Verteidigungsminister.

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Reaktionen von Politik & Experten

Die Grünen-Verteidigungsexpertin Sara Nanni kritisiert die Maßnahmen als unzureichend. Sie fordert eine externe Meldestelle mit eigenen Ermittlungsbefugnissen, um Täter in einem sichereren Umfeld zu ermitteln. "Vorgesetzte, die ihren Pflichten nicht nachkommen wollen, schaffen ein Umfeld, in dem Täter sich sicher fühlen", sagte Nanni. Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otte, bezeichnete die Zahlen als "dramatisch zu hoch" und betonte, dass das Amt des Wehrbeauftragten bereits mit Verfassungsrang ausgestattet sei, um die Interessen der Soldaten zu vertreten.

Otte xtrieb die Notwendigkeit einer externen Stelle ein wenig ab und erklärte, dass die Initiative der Dunkelfeldstudie aus seinem Amt stamme. Dennoch stimmt er im Kern mit Pistorius überein, dass Missstände konsequent abgestellt werden müssen, um die Einsatzbereitschaft der Truppe zu sichern. Er stellte fest: "Ein Bruch der Kameradschaft gefährdet die Truppengerechte Grundlage für Einsatzbereitschaft."

Ausblick & nächste Schritte

Der Verteidigungsminister kündigte ein Wiederholungsstudium an, um die Wirksamkeit des Aktionsplans zu überprüfen. Ziel soll sein, die vorhandenen Schutzmaßnahmen zu evaluieren und ggf. zusätzliche Schritte einzuleiten, um das Dunkelfeld weiter zu verkleinern. Der nächste Bericht wird voraussichtlich im nächsten Halbjahr veröffentlicht. Gleichzeitig sollten die neuen Strukturen, wie die Beratungsstelle "HELP", operativ arbeiten, um Betroffene besser zu schützen und Vertrauen in das Meldewesen herzustellen.