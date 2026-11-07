Bundeswehr: Pistorius meldet Rekordpersonalstand von 190.000 Soldaten

Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigt weitere Rekrutierung an, um das Ziel von 260.000 Soldaten bis Mitte der 30er-Jahre zu erreichen. Kein Fokus auf Wehrpflicht.

Der deutsche Verteidigung sminister Boris Pistorius hat die aktuelle Personalentwicklung der Bundeswehr als erfolgreich bewertet. Er betonte in einem Interview, dass die Armee auf einem guten Weg sei, um ihre personellen Ziele zu erreichen. Die Zahlen seien ein Beleg dafür, dass das Konzept der freiwilligen Soldatinnen und Soldaten funktioniert.

Höchste Truppenstärke seit 2013 verzeichnet

Laut den Angaben von Pistorius verfügte die Bundeswehr im Oktober über mehr als 190.000 aktive Dienstposten. Diese Zahl markiert den höchsten Personalstand seit dem Jahr 2013. Der Minister machte in seiner Aussage deutlich, dass diese Personenzahl ausschließlich auf freiwilliger Basis beruht. Er sieht dies als positives Zeichen für die weitere Entwicklung der Streitkräfte. Die Strategie, durch Attraktivität statt Zwang zu rekrutieren, zeigt damit erste messbare Erfolge.

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Kein Zwang zur Wehrpflicht geplant

Pistorius äußerte sich zuversichtlich, dass die gesteckten Personalziele auch weiterhin ohne die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht erreichbar sind. Er räumte zwar ein, dass er nicht in die Zukunft blicken könne, aber er gehe davon aus, dass die aktuellen Trends bestehen bleiben. Sollte sich die Rekrutierungskurve in zwei oder drei Jahren negativ entwickeln, müsse die Politik entsprechend reagieren. Derzeit sieht er jedoch keine Notwendigkeit, das System grundlegend zu ändern.

Fragebögen statt Werbung für Jugendliche

Der Minister distanzierte sich klar von der Interpretation, die kürzlich versendeten Unterlagen an 18-Jährige seien Teil einer Werbekampagne. Bislang wurden fast 500.000 Fragebögen an diese Altersgruppe verschickt. Der eigentliche Zweck dieser Aktion liege in der Wiederaufnahme einer früheren Methode der Datenerfassung. Die Bundesregierung wisse aktuell nicht mehr genau, wie viele junge Menschen in Deutschland leben. Diese Information sei strategisch wichtig für den Ernstfall oder eine potenzielle Wiedereinführung der Wehrpflicht.

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Zielmarke von 260.000 Soldaten bis 2030

Trotz der aktuellen Erfolge bleibt das ehrgeizige Ziel der Bundesregierung bestehen. Angesichts der sicherheitspolitischen Lage und der Bedrohung durch Russland soll die aktive Truppe bis Mitte der 30er-Jahre auf 260.000 Soldaten aufgestockt werden. Im März lag die Personalstärke nach Angaben des Verteidigungsministeriums noch bei rund 186.200 Personen. Die Differenz zwischen März und Oktober zeigt, dass die Zahlen zwar gestiegen sind, das Langzeitziel jedoch noch nicht erreicht ist.

Ausbau der Reservestreitkräfte als Ergänzung

Neben der Aufstockung der aktiven Kräfte ist auch der Aufbau einer starken Reserve geplant. Das Verteidigungsministerium hat angekündigt, die Zahl der Reservisten auf mindestens 200.000 zu erhöhen. Dies stellt eine wichtige Säule der nationalen Sicherheitsstrategie dar. Die Kombination aus einer großen aktiven Streitmacht und einer breiten Reserve soll die Handlungsfähigkeit Deutschlands langfristig sichern. Die Meldungen stammen dabei aus Berichten von APA und Reuters.