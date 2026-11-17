Das Bundesverwaltungsgericht muss über die Aufnahme eines 14-jährigen Schülers in eine Mittelschule entscheiden, da die Bildungsdirektion Sonderschulpläne ablehnt.

Das Bundesverwaltungsgericht hat nun die zentrale Entscheidung über die Schullaufbahn eines 14-jährigen Jungen aus Niederösterreich zu treffen, dessen Familie seit zwei Jahren um einen regulären Schulplatz kämpft. Der Jugendliche, im Bericht nur mit dem Namen Martin genannt, wurde nach mehreren Krisensituationen im Jahr 2023 aus einer Mittelschule ausgeschlossen, woraufhin bei ihm Autismus diagnostiziert wurde. Die Bildungsdirektion wies ihn daraufhin einer Sonderschule zu, was die Eltern strikt ablehnen und das Gerichtsverfahren als notwendigen letzten Schritt zur Wahrung ihrer Rechte einstufen.

Ausweisung in Sonderschule statt inklusive Beschulung

Die Bildungsdirektion stellte nach dem Schulwechsel einen sonderpädagogischen Förderbedarf fest und ordnete die Zuweisung zu einer Sonderschule an, wobei die Familien diese Entscheidung als nicht dem individuellen Bedarf des Jungen entsprechend betrachten. Da die Eltern der Zuweisung nicht zustimmten, erfolgte der Unterricht für Martin zu Hause, wobei eine pädagogische Fachkraft zwölf Stunden pro Woche den Hausunterricht unterstützte. Der restliche Lernstoff musste von der Familie eigenständig erarbeitet werden, was die Mutter gegenüber dem ORF Niederösterreich als zusätzliche Belastung beschreibt, um den Stoff aufholen zu können.

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Entzug der Obsorge abgewiesen und Gutachten bezahlt

Im Zuge des anhaltenden Konflikts schaltete die Kinder- und Jugendhilfe ein und beantragte sogar den Entzug der Obsorge von den Eltern, da diese nicht freiwillig den schulischen Vorgaben der Behörde folgten. Die Mutter kritisierte scharf, dass die Behörde die Eltern durch diese drastischen Maßnahmen unter Druck setzen wollte, da sie sich weigerten, der Sonderschulzuweisung zuzustimmen. Ein gerichtlich beauftragtes Gutachten bestätigte jedoch die Erziehungsfähigkeit der Eltern und empfahl explizit den Besuch einer Mittelschule mit entsprechender Unterstützung, woraufhin der Antrag auf Übertragung der Obsorge zurückgezogen wurde.

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Prüfungen bestanden aber Schulplatz weiterhin verweigert

Trotz der positiven Empfehlungen im Gutachten und der bestandenen Feststellungsprüfungen im September 2025, bei denen Martin sämtliche Anforderungen der dritten Klasse Mittelschule über den Jahresstoff erfolgreich absolvierte, wurde ihm die Aufnahme an einer anderen Mittelschule zunächst verweigert. Die Familie legte daraufhin Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein, da die Bildungsdirektion die Beurteilung ausschließlich auf schulinterner Expertise beruhen ließ und die Wahlfreiheit bei der Schulplatzvergabe betonte. Die Lebenshilfe Österreich sieht diese Freiheit jedoch als eingeschränkt an und fordert von der Politik einen verbindlichen Fahrplan für ein inklusives Bildungssystem.

Kostenbelastung und Zukunftsperspektiven der Familie

Die finanzielle Belastung durch das gerichtliche Gutachten belief sich auf rund 8.000 Euro, die die Familie nach eigenen Angaben selbst tragen musste, was die soziale Situation zusätzlich erschwerte. Für Martin bleibt die Zukunft vorerst ungewiss, da er später eine HAK oder HTL besuchen möchte, jedoch zunächst einfach wieder mit seinen Freunden in die reguläre Schule gehen will. Die Mutter beschreibt den Wunsch ihres Sohnes als grundlegend menschlich, da er einfach wie die anderen Kinder behandelt und ohne Sonderstatus im Klassenverband unterrichtet werden möchte.