Bundesregierung will Strafen für Verkehrsdelikte in Österreich vereinheitlichen und erhöhen

Die Bundesregierung will die Strafen für Verkehrsdelikte in Österreich vereinheitlichen und jene für Raser erhöhen. Bereits seit Jahren wird eine Harmonisierung gefordert. Derzeit gibt es in den einzelnen Bundesländern teils unterschiedliche Strafhöhen, ab 2027 sollen diese österreichweit einheitlich sein, so das Verkehrsministerium.

Die Bundesregierung will die Strafen für Verkehrsdelikte in Österreich vereinheitlichen und jene für Raser erhöhen. Bereits seit Jahren wird eine Harmonisierung gefordert. Derzeit gibt es in den einzelnen Bundesländern teils unterschiedliche Strafhöhen , ab 2027 sollen diese österreichweit einheitlich sein, so das Verkehrsministerium .

Die Bundesregierung bringt dafür eine Novelle der Straßenverkehrsordnung und eine Anpassung der Anonymverfügungen in Begutachtung. Damit soll die Verkehrssicherheit erhöht und die präventive Wirkung von Strafen verstärkt werden. Laut wirkungsorientierter Folgenabschätzung (WFA) zum Budgetbegleitgesetz rechnet der Bund dadurch mit zusätzlichen Einnahmen von rund 80 Millionen Euro. Konkret sollen die Strafen bei schweren Tempoverstößen angehoben werden.

Wer mehr als 30 km/h zu schnell fährt, soll künftig mit 200 bis 5000 Euro statt bisher 150 bis 5000 Euro rechnen müssen. Bei mehr als 40 km/h zu viel im Ortsgebiet oder mehr als 50 km/h außerhalb des Ortsgebiets soll der Strafrahmen von bisher 300 bis 5000 Euro auf künftig 400 bis 6000 Euro steigen. Bei Anonymverfügungen gibt es derzeit je nach Bundesland unterschiedliche Strafbeträge; diese sollen angepasst und österreichweit vereinheitlicht werden.

Bei Delikten ohne unmittelbaren Bezug zur Verkehrssicherheit, etwa bestimmten Parkverstößen, sollen vor allem die Unterschiede zwischen den Bundesländern beseitigt werden. Geplant ist eine Vereinheitlichung auf das jeweils höchste bestehende Landesniveau. Die Änderungen betreffen laut Verkehrsministerium unterschiedliche Gruppen von Verkehrsteilnehmern, darunter auch Radfahrer. Details zu den konkreten Anpassungen lagen zunächst nicht vor.

Als Begründung verweist die Regierung auf die gestiegenen Unfallzahlen im Jahr 2025. Nach Angaben der Statistik Austria war nicht angepasste Geschwindigkeit bei mehr als 16 Prozent aller Verkehrsunfälle mit Verletzten die Ursache. Bei rund einem Drittel der tödlichen Verkehrsunfälle sei überhöhte Geschwindigkeit ausschlaggebend gewesen.

"Die aktuellen Unfallzahlen zeigen klar, dass weiterer Handlungsbedarf besteht", erklärte Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) in einer Aussendung. Wer Verkehrsregeln missachte, gefährde nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Einheitliche und konsequente Regelungen könnten dazu beitragen, schwere Unfälle zu verhindern und Menschenleben zu schützen. Für das laufende Jahr kalkuliert der Bund mit Einnahmen aus Verkehrsstrafen von insgesamt 249,1 Millionen Euro auf Bundesstraßen und Autobahnen.

Davon entfallen laut Regierung rund 92,8 Millionen Euro auf das Verkehrsministerium, 56,3 Millionen Euro auf das Innenministerium und etwa 100 Millionen Euro auf die Asfinag. Ein wesentlicher Teil der Einnahmen stammt aus Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie aus mittels Anonymverfügungen eingehobenen Strafbeträgen





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Verkehrspolitik Verkehrsstrafen Strafhöhen Harmonisierung Verkehrssicherheit Präventive Wirkung Anonymverfügungen Strafbeträge Verkehrsteilnehmer Radfahrer Unfallzahlen Geschwindigkeitsüberschreitungen Einnahmen Bundesstraßen Autobahnen Verkehrsministerium Innenministerium Asfinag

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Regierung plant höhere Strafen für RaserWIEN. Die Bundesregierung plant eine bundesweite Vereinheitlichung von Verkehrsstrafen und eine Anhebung der Strafrahmen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Read more »

Härtere Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen ab 2027 geplantDie österreichische Bundesregierung plant eine Reform der Straßenverkehrsordnung und der Anonymverfügungen mit dem Ziel, ab 2027 einen bundesweit einheitlichen und höheren Strafrahmen vor allem für erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen einzuführen. Die Maßnahmen reagieren auf einen Anstieg der Unfallzahlen 2025, bei denen zu hohes Tempo eine zentrale Rolle spielt. Zudem sollen damit die Verkehrssicherheit erhöht und zusätzliche Staatseinnahmen generiert werden. Es wird betont, dass nicht alle Verkehrsstrafen pauschal erhöht werden, insbesondere Parkverstöße bleiben von der Reform weitgehend unberührt.

Read more »

Österreich will Verkehrsdelikte-Strafen vereinheitlichen und erhöhenThe Austrian government plans to unify and increase penalties for traffic offenses, following years of calls for harmonization. Currently, penalties vary by state, and starting in 2027, they will be standardized nationwide.

Read more »

Neue Regeln auf Österreichs Straßen: Raser drohen ab 2027 deutlich höhere GeldstrafenWIEN. Österreich verschärft ab 2027 die Strafen für schwere Tempoverstöße und vereinheitlicht Verkehrsdelikte. Raser müssen künftig bis zu 6000 Euro zahlen.

Read more »