Bundesregierung senkt Ökostromabgaben für 2027

Österreich senkt 2027 die Ökostromabgaben. Haushalte sparen rund 50 Euro. Auch Unternehmen entlasten, laut Wirtschaftsministerium. Details zur Umsetzung.

Die österreichische Bundesregierung hat einen wichtigen Schritt zur Entlastung der Stromkosten angekündigt. Für das Jahr 2027 sollen die Ökostromabgaben vollständig ausgesetzt werden. Dieses politische Ziel zielt darauf ab, die Belastung fürPrivate und den Mittelstand deutlich zu reduzieren.

Entlastung für Haushalte und Unternehmen

Haushalte mit einem typischen jährlichen Stromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden können sich laut Angaben des Wirtschaftsministeriums im Jahr 2027 eine Ersparnis von rund 50 Euro brutto sichern. Diese finanzielle Entlastung setzt sich aus einem Förderbetrag von etwa 25 Euro netto sowie einer Förderpauschale von 20 Euro zusammen. Die Umsatzsteuer ist in diesen genannten Beträgen nicht inbegriffen.

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Auch gewerbliche Betriebe profitieren erheblich von der gezielten Maßnahme. Eine Tischlerei mit einem Jahresstromverbrauch von 55.000 Kilowattstunden und einer Verrechnungsleistung von 60 Kilowatt könnte rund 700 Euro brutto einsparen. Größere Industriebetriebe wie eine Papierfabrik mit einem extrem hohen Verbrauch von 55 Millionen Kilowattstunden und einer Verrechnungsleistung von 12 Megawattstunden dürften sogar eine Entlastung von bis zu 180.000 Euro verzeichnen.

Politische Strategie zur Inflationsbremse

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer von der ÖVP betonte in seiner Erklärung am Montagabend, dass die Strompreise bereits um rund zehn Prozent gesunken sind. Dieser Rückgang wirke als Bremse auf die allgemeine Teuerungsrate. Er versprach, diesen Trend konsequent fortzusetzen und beide Förderabgaben im kommenden Jahr auf null zu setzen.

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Staatssekretärin Elisabeth Zehetner ergänzte, dass die Regierung an allen Hebeln drehe, um die Kosten für Betriebe und Privathaushalte niedrig zu halten. Parallel dazu werde intensiv daran gearbeitet, die hohen Netzkosten zu senken. Diese machen bei privaten Verbrauchern bereits rund ein Drittel der gesamten Stromrechnung aus.

Wirkung auf Inflation und Erneuerbare Energien

Staatssekretärin Michaela Schmidt von der SPÖ führte aus, dass diese gezielte Kostenreduzierung auch dazu beitragen wird, die Gesamtinflation im Land zu dämpfen. Die Senkung der Energiepreise soll die Kaufkraft der Bürger stabilisieren und die wirtschaftliche Planungssicherheit erhöhen.

Karin Doppelbauer, Energiesprecherin der NEOS, hob hervor, dass Mehreinnahmen im Fördersystem die Kostensenkung ermöglichten. Dies geschehe, ohne dass am Ausbau der erneuerbaren Energien gespart werden müsse. Die Finanzierungslücke wird durch andere Einnahmequellen im System gedeckt, was die Nachhaltigkeit der Maßnahme unterstreicht.

Langfristige Perspektiven der Energiepolitik

Durch diese umfassende Strategie sollen nicht nur kurzfristige Kosten gesenkt, sondern auch langfristige Arbeitsplätze in der österreichischen Wirtschaft gestärkt werden. Die Kombination aus niedrigeren Strompreisen und stabilen Netzkosten schafft ein günstiges Umfeld für die industrielle Wertschöpfung.

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Die Maßnahmen der Bundesregierung zeigen, dass Energiepolitik und wirtschaftliche Stabilität Hand in Hand gehen können. Mit der Aussetzung der Abgaben 2027 sendet die Regierung ein klares Signal an Wirtschaft und Gesellschaft.