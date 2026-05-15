Die Bundesregierung plant die Zögerung der Begutachtung für Pkw, um gleichzeitig den Ausbau des Pickerl-Verfahrens und die Digitalisierung der Dokumentation in den Bereichen Fahrschulen und Werkstätten zu fördern. Auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur wird beschleunigt.

Die Bundesregierung plant den Ausbau des Pickerl-Verfahrens für Fahrzeuge und ihren Ausbau. Künftig soll die erste Überprüfung für Pkw erst vier Jahre nach der Erstzulassung fällig werden.

EsPlans werden schnellere Genehmigungsverfahren im Straßenbau und einen beschleunigten Ausbau von E-Ladestellen. Die Regierungskoalition hat entsprechende Pläne vorgestellt. Mobilitätsminister Peter Hanke erklärte, dass die neuen Pickerl-Regeln noch diese Woche in Begutachtung gehen sollen. Bislang galt die 3-2-1-Regelung: Die erste Begutachtung war drei Jahre nach der Erstzulassung notwendig, danach nach weiteren zwei Jahren und anschließend jährlich.

Künftig soll eine 4-2-2-2-1-Regelung gelten. KünstlernTolicht: Die erste Kontrolle erfolgt nach vier Jahren, danach alle zwei Jahre. Erst ab dem zehnten Fahrzeugjahr wäre die Begutachtung jährlich vorgeschrieben. Die neuen Regeln sollen spätestens im Jänner kommenden Jahres in Kraft treten und für alle Fahrzeuge gelten.

Wachstumssprechen: geplantes Ausbau von Ladeinfrastruktur und Novelle des Bundesstraßengesetzes, Digitalisierung und Entbürokratisierung als weitere Pluspunkte. Effizienz & Fortschritt werden vorangetrieben





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