Bundesregierung beschließt Aktivpension: Länger arbeiten wird finanziell belohnt

Die österreichische Bundesregierung führt ab 2027 die Aktivpension ein. Wer länger arbeitet, profitiert von steuerlichen Erleichterungen und dem Wegfall des Pensionsversicherungsbeitrags. Der ÖAAB Vorarlberg begrüßt die Maßnahme zur Förderung älterer Arbeitnehmer.

Die österreich ische Bundesregierung hat eine wichtige Neuerung im Pensionsrecht beschlossen: die Einführung der sogenannten Aktivpension . Diese Maßnahme, die ab dem 1. Januar 2027 greifen soll, zielt darauf ab, längeres Arbeiten finanziell attraktiver und lohnenswerter zu gestalten.

Der Österreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (ÖAAB) Vorarlberg begrüßt diese Entwicklung ausdrücklich und sieht darin einen wesentlichen Schritt zur Anerkennung und Förderung engagierter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über das gesetzliche Pensionsalter hinaus im Berufsleben bleiben möchten. Die konkreten Anreize sind überzeugend: Vorgesehen ist ein jährlicher steuerlicher Freibetrag von bis zu 15.000 Euro für jene, die länger erwerbstätig sind. Darüber hinaus entfällt der Dienstnehmerbeitrag zur Pensionsversicherung, der derzeit bei 10,25 Prozent liegt. Diese Entlastung soll dazu beitragen, dass sich das Plus an Arbeitszeit auch direkt im Nettoeinkommen niederschlägt und sich das fortgesetzte Engagement finanziell spürbar auszahlt.

Neben diesen direkten finanziellen Vorteilen sind zusätzlich 100 Millionen Euro für Maßnahmen zur Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorgesehen. Diese Mittel sollen gezielt dazu eingesetzt werden, die Integration und den Verbleib erfahrener Arbeitskräfte im Erwerbsleben zu unterstützen und zu fördern. Die Aktivpension wird somit nicht nur als reine finanzielle Entlastung verstanden, sondern als umfassendes Paket zur Stärkung der Generationen im Arbeitsmarkt.

Die ÖAAB-Landesobfrau Veronika Marte unterstreicht die Bedeutung dieser Einigung als klares Signal der Wertschätzung. Sie betont, dass es nur fair sei, Menschen, die Verantwortung übernehmen, ihre Erfahrung einbringen und auch im fortgeschrittenen Alter Leistung erbringen wollen, finanziell anzuerkennen. Wer länger arbeitet, dürfe nicht bestraft, sondern müsse entlastet und anerkannt werden. Angesichts des demografischen Wandels und des damit verbundenen Fachkräftemangels sei es unerlässlich, leistungsfreundliche Antworten zu finden, so Marte weiter. Die Aktivpension sei ein solcher Ansatz, da sie gezielt jene unterstütze, die länger im Berufsleben bleiben oder ihren Pensionsantritt bewusst hinausschieben möchten. Diese Maßnahme wird als wichtiger Impuls für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft insgesamt angesehen, der dazu beitragen kann, wertvolles Know-how und langjährige Erfahrung im System zu halten und so dem drohenden Fachkräfteschwund entgegenzuwirken. Die steuerliche und beitragsrechtliche Entlastung sei ein entscheidendes Instrument, um sicherzustellen, dass die Bereitschaft, länger zu arbeiten, nicht durch hohe Abgaben zunichte gemacht wird.

Auch die Landtagsabgeordnete Karin Feurstein-Pichler hebt die arbeitsmarktpolitische Relevanz der Aktivpension hervor. Sie betont das immense Wissen, die Erfahrung und die Verlässlichkeit, die ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitbringen. Es sei daher richtig und notwendig, dieses Potenzial durch entsprechende Rahmenbedingungen länger im Arbeitsmarkt zu halten. Die Aktivpension schaffe genau diese besseren Voraussetzungen. Die Maßnahme richte sich laut ÖAAB sowohl an Personen, die zusätzlich zu ihrer Alterspension weiterarbeiten, als auch an jene, die ihren Pensionsantritt bewusst verschieben. Somit wird eine breite Gruppe von erfahrenen Arbeitskräften angesprochen, deren Engagement auf diese Weise honoriert und gefördert wird. Die Aktivpension wird somit als eine zukunftsorientierte Maßnahme betrachtet, die sowohl den individuellen Bedürfnissen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch den gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen Rechnung trägt und einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des Wohlstands und der Leistungsfähigkeit Österreichs leistet. Die Zustimmung des ÖAAB unterstreicht die parteiübergreifende Anerkennung der Notwendigkeit, Anreize für ein längeres Erwerbsleben zu schaffen und die wertvollen Erfahrungen älterer Generationen für die Gesellschaft nutzbar zu machen





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