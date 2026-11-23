Die Bundespolizei kontrollierte am Bahnhof Lindau-Reutin zwei Menschen ohne Ausweise. Der Verdacht einer Schleusung führte zu Haft und geplanten Abschiebungen.

Die Bundespolizei hat am Donnerstag, 19. November, am Bahnhof Lindau-Reutin zwei Menschen ohne gültige Dokumente kontrolliert. Nach ersten Ermittlungen waren die beiden zuvor mithilfe eines Schleusers über die deutsch-österreichische Grenze gekommen. Beide wurden anschließend in Haft genommen.

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Donnerstagmorgen in der Überführung des Bahnhofs einen 21-jährigen Jordanier und eine 24-jährige Tunesierin. Beide hatten keine Ausweisdokumente bei sich, daraufhin leitete die Behörde Verfahren gegen beide ein.

Also read Bankpalast Wien: Von Superlativen zu urbaner Transformation

Kontrolle in der Überführung des Bahnhofs Lindau-Reutin

Die Bundespolizei stellte am Donnerstagmorgen fest, dass der 21-jährige Jordanier und die 24-jährige Tunesierin keine Ausweisdokumente mitführten. Beide wollten nach der Kontrolle mit dem Zug nach München weiterfahren.

Nach eigenen Angaben waren der Jordanier und die Tunesierin an der deutsch-österreichischen Grenze von einer bislang unbekannten Person abgesetzt worden. Die Identität dieser Person ist derzeit nicht bekannt, die Beamten suchen nach ihr.

Advertisement

Die Angaben zur Einreise stammen von den beiden Betroffenen selbst. Die Bundespolizei verortet den Ausgangspunkt ihrer Reise an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich, der Kontrollort war der Bahnhof Lindau-Reutin.

Ermittlungen der Bundespolizei wegen Schleusung

Die Bundespolizei ermittelt gegen beide Betroffenen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts. Parallel suchen die Beamten nach der Person, die die beiden nach eigenen Angaben über die Grenze gebracht hat.

Gegen diese bislang unbekannte Person besteht der Verdacht, Menschen eingeschleust zu haben. Die Ermittlungen konzentrieren sich damit auf den mutmaßlichen Schleuser, während die beiden Kontrollierten als Beschuldigte der Einreise- und Aufenthaltsdelikte geführt werden.

Beide Betroffenen wurden in Haft genommen und dem Amtsgericht Kempten vorgeführt. Die Bundespolizei führt die Verfahren damit sowohl gegen den Jordanier als auch gegen die Tunesierin weiter.

Advertisement

Abschiebehaft in Hof und am Flughafen München

Die 24-jährige Tunesierin kam am Freitagabend, 20. November, in die Abschiebehafteinrichtung Hof. Der 21-jährige Jordanier wurde in der Nacht auf Samstag, 21. November, in die kombinierte Transit- und Abschiebungshafteinrichtung am Flughafen München gebracht.

Bei der Tunesierin soll zunächst ihre Identität geklärt und ein Pass beschafft werden. Danach ist die Abschiebung in ihr Heimatland vorgesehen, ein konkretes Datum nennt die Bundespolizei nicht.

Für den Jordanier nennt die Bundespolizei als voraussichtliches Ziel eine Zurückschiebung nach Österreich. Für beide Betroffenen hängt der weitere Ablauf damit von der Klärung der Identität, der Passbeschaffung und den behördlichen Verfahren ab.