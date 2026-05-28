Bundesministerium für Bildung investiert rund 61,7 Mio. Euro in neuen Standort mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Das Bundesministerium für Bildung investiert rund 61,7 Mio. Euro in den neuen Standort, der im 3. Quartal 2028 fertiggestellt werden soll. Die neue AHS schafft Platz für 900 Schülerinnen und Schüler in 36 Stammklassen samt Sonderunterrichtsräumen, Turnsälen und Nachmittagsbetreuung. Schwerpunkte: MINT sowie Umwelt und Ökologie. Architektonisch setzt das Projekt auf Nachhaltigkeit: Die beiden Obergeschosse des mäanderförmigen Gebäudes werden in Holzbauweise errichtet, das Dach ist begrünt und mit einer 330-kWp-Photovoltaikanlage ausgestattet. Geheizt wird mittels Wärmepumpe mit Grundwassernutzung. Das Gebäude wird im klimaaktiv Gold Standard errichtet.

Das Bundesministerium für Bildung investiert rund 61,7 Mio. Euro in den neuen Standort, der im 3. Quartal 2028 fertiggestellt werden soll. Die neue AHS schafft Platz für 900 Schülerinnen und Schüler in 36 Stammklassen samt Sonderunterrichtsräumen, Turnsälen und Nachmittagsbetreuung.

Schwerpunkte: MINT sowie Umwelt und Ökologie. Architektonisch setzt das Projekt auf Nachhaltigkeit: Die beiden Obergeschosse des mäanderförmigen Gebäudes werden in Holzbauweise errichtet, das Dach ist begrünt und mit einer 330-kWp-Photovoltaikanlage ausgestattet. Geheizt wird mittels Wärmepumpe mit Grundwassernutzung. Das Gebäude wird im klimaaktiv Gold Standard errichtet





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