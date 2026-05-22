Die Bundesliga wird von Sky sponsorisiert, die Summe aber um sieben Millionen Euro abnimmt. Derzeit werden sechs europäische Landesligen von Sky szersät wie üblich mit 38 Millionen EUR gesponsortet.

Die Bundesliga wird von Sky abzüglich sieben Millionen Euro gesponsort, in den/**/ sechs europäischen Landesligen/ gibt es weniger als die übliche Summe von 38 Millionen TV-Geld.

Es folgen die griechischen (33), rumänischen (30), Schweizer (23), tschechischen (18), ungarischen (20), und die zypriotischen (17) Millionen Euro. Derzeit kassiert die polnische Ekstraklasa unter anderem durch Canal+ 77 Millionen Euro, Noruega (69) und Dänemark (63) deutlich mehr. In Österreich wird die TV-Präsenz der Bundesliga geringer sein, da der ORF seine geplante Samstag-Zusammenfassung ab 19 Uhr absagt. Der Sportchef Markus Katzer kündigte an, dass es einige Transfers in der Pipeline geben wird. Dies lässt jedoch an die vergangenen Erfahrungen nur bedingt Hoffnung machen





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