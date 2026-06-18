Bundesländer fordern Quote null beim Familiennachzug

Mehrere österreichische Bundesländer verlangen eine Nullquote für den Familiennachzug von Asylberechtigten. Die Gespräche mit dem Innenministerium stehen noch aus, während ein Integrationsbarometer zur objektiven Verteilung entwickelt wird.

Die Diskussion um die Aufnahme von Flüchtlingen und den Familiennachzug gewinnt in Österreich an Schärfe. Mehrere Bundesländer , darunter Niederösterreich, die Steiermark, Salzburg und Oberösterreich, fordern eine sogenannte Quote null.

Sie argumentieren, dass ihre Kapazitäten bereits erschöpft seien und kein weiterer Zuzug verkraftet werden könne. Die stellvertretende Salzburger Landeshauptfrau Marlene Svazek von der FPÖ betont: Salzburg brauche keinen zusätzlichen Asylzuzug, weder durch reguläre Zuweisungen noch durch Familiennachzug. Auch der steirische Landesrat Hannes Amesbauer, ebenfalls FPÖ, bezeichnet eine Quote von null als die sinnvollste Lösung. In Niederösterreich strebe man eine Quote von null an, wie es aus dem Büro des zuständigen Landesrats Martin Antauer heißt.

Das ÖVP-geführte Asylressort in Oberösterreich schließt sich an: Man strebe eine gegen Null gehende Quote an, um die Systeme nachhaltig zu sichern. Hintergrund der Debatte ist die geplante Quotierung des Familiennachzugs für Asylberechtigte. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hatte bereits eingeräumt, dass sich der Start dieser Quotierung verzögert. Dies war keine Überraschung, da die Bundesländer acht Wochen Zeit haben, um den Änderungen im Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) zuzustimmen.

Die Zustimmung ist notwendig, weil künftig Bundesbehörden Landesrecht vollziehen. Die Verzögerung gibt dem Innenministerium Zeit, die Höhe der Quote mit den Ländern auszuhandeln. Gemäß Paragraph 13 NAG erlässt die Bundesregierung auf Vorschlag des Innenministers im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrats eine Verordnung. Doch auch hier spielen die Länder eine Rolle, denn die Bundesquote setzt sich aus einzelnen Länderquoten zusammen.

Die Länder dürfen konkrete Zahlen nennen, die nur mit Zustimmung des betroffenen Landes überschritten werden können. Eine Nachfrage bei den Ländern zeigt, dass die Gespräche noch nicht begonnen haben. Man wartet darauf, dass sich das BMI meldet. Die Frage ist jedoch, wozu die differenzierte Regelung im Gesetz nötig ist, wenn die Länder ohnehin auf eine Quote null drängen.

Das Gesetz sieht vor, dass die Bundesregierung Aufenthaltstitel so auf die Länder verteilt, wie es deren Möglichkeiten und Erfordernissen entspricht. Dabei sollen Faktoren wie die Kapazitäten im Schul- und Gesundheitswesen sowie die Haltung der Gemeinden berücksichtigt werden. Diese Möglichkeiten sollen mit einem Integrationsbarometer statistisch erfasst werden, das im Ressort von Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) entwickelt wird.

Allerdings ist dieses Barometer noch nicht fertig, und ein konkreter Zeitrahmen für die Fertigstellung wird nicht genannt. Ziel sei ein praxistaugliches Instrument, das auf Basis bestehender Statistiken und Daten Entwicklungen in Bereichen wie Bildung, Arbeitsmarkt, Soziales und Gesundheit sichtbar macht - also die Aufnahmefähigkeit der Länder darstellt. Für die Länder und den Innenminister könnte diese Verzögerung durchaus praktisch sein. Solange keine vergleichenden Datensammlungen vorliegen, zählt offenbar die Selbsteinschätzung der Länder.

Dass diese derzeit gegen null geht, passt in die bisherige Argumentation: Österreich hatte den Familiennachzug wegen behaupteter Überlastung der Systeme bis vor Kurzem via EU-Notfallregelung ganz ausgesetzt. Selbst jene Bundesländer, die zurückhaltender auf die Anfrage der Presse reagierten, würden sich wohl nicht gegen eine Quote null wehren. Aus Vorarlberg heißt es, man lege derzeit ein Hauptaugenmerk auf die Integration der bereits hier lebenden Flüchtlinge, sei aber schon jetzt an den Grenzen der verkraftbaren Leistungsfähigkeit angelangt.

Auch Wien formuliert defensiv: Wichtig sei, dass Quoten so gestaltet sind, dass Wien nicht wiederholt an seine Belastungsgrenzen kommt. Zugleich pocht die Hauptstadt auf eine gerechte Verteilung auf alle Bundesländer, denn in Wien leben die meisten Ankerpersonen (Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte), sodass hier die meisten Anträge auf Familiennachzug erwartet werden. Aus Rathaussicht darf es daher nicht sein, dass Länder mit FPÖ-Regierungsbeteiligung niemanden nehmen, während andere wie Wien eine, wenn auch niedrige Quote haben





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