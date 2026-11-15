Bundeskriminalamt deckt Extremnetzwerk The Com in Österreich auf

Das Bundeskriminalamt hat das nihilistische Netzwerk The Com identifiziert. 20 Fälle sind beweisbar, 115 weisen Zusammenhänge auf. Hinter den Taten stehen psychisch kranke Jugendliche.

Das Bundeskriminalamt hat im Februar 2026 die Arbeitsgruppe The COM gegründet, um ein wachsendes Phänomen der nihilistischen Gewalt zu bekämpfen. Sicherheitsbehörden dokumentierten eine Verrohung der Gesellschaft, die durch Online-Plattformen wie Telegram und Discord gespeist wird. Die Öffentlichkeit erhielt heute erste Einblicke in die Ermittlungen, die seit Jahren im Verborgenen stattfanden. Die Behörde klassifizierte diese neue Form der Kriminalität unter dem Begriff Nihilistic Violent Extremism, der über traditionelle terroristische Strukturen hinausgeht.

Zahlen und Fakten zur Ermittlungsarbeit

Die Arbeit der speziellen Arbeitsgruppe des Bundeskriminalamts zielte darauf ab, bestehende Kriminalfälle rückwirkend neu zu bewerten. Dabei wurden insgesamt 300 österreichische Kriminalfälle einer gründlichen Überprüfung unterzogen. Die Ergebnisse zeigen ein klares Muster: Bei 115 dieser Taten sahen die Ermittler vage, aber erkennbare Zusammenhänge mit dem Netzwerk The Com. Bei 20 dieser Fälle gelang den Behörden der beweisssichere Nachweis einer Beteiligung. Diese Zahlen belegen, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern um ein strukturiertes, wenn auch loses Netzwerk.

Also read Das Gewalt-Netzwerk The COM erreicht Österreich

Methoden und Zielgruppen der Täter

Hinter der Bezeichnung The Com, die sich selbst als World Terror Coalition bezeichnet, verbergen sich lose Gruppen wie Maniac Murder Cult, 764 und No Lives Matter. Diese Formationen rechtfertigen ihre Taten oft mit pseudoreligiösen oder nationalsozialistischen Ideologien. Die Hauptzielgruppe der Rekrutierung sind labile Kinder und Jugendliche, die über Plattformen wie Roblox angesprochen werden. Die Täter nutzen die psychischen Krisen der Pubertät aus, um die Opfer zu manipulieren. In Chatbeziehungen werden Intimdarstellungen erpresst und die Opfer werden in Gewalttaten gegen Menschen, Tiere oder sich selbst getrieben.

Advertisement

Ein Fall aus Wien als Beispiel der Bedrohung

Ein besonders gravierender Fall verdeutlicht die Tragweite des Phänomens in der österreichischen Hauptstadt. Eine 14-jährige Schülerin schnitt im Mai einer anderen 14-jährigen Wienerin mit einer Glasscherbe die Pulsadern. Anschließend beobachtete sie den Suizidversuch der受害者. Die mutmaßliche Täterin lebte in einer betreuten Wohngruppe und war seelisch instabil. Nach der Tat versuchte sie, sich selbst im Keller das Leben zu nehmen, und schickte Leichenfotos an Bekannte. Sie hatte den mutmaßlichen Anstifter über die Onlineplattformen Roblox und Discord kennengelernt. Dieser Fall zeigt, wie das Netzwerk die Isolation und psychische Verletzlichkeit junger Menschen ausnutzt.

Internationale Vernetzung und zukünftige Schritte

Die Bedrohung ist nicht auf Österreich beschränkt, wie ein Beispiel aus Deutschland zeigt. Dort nahmen Polizisten 2025 einen 20-jährigen Deutsch-Iraner unter dem Usernamen White Tiger fest. Dieser hatte jahrelang Kinder zu sexuellen Handlungen und Selbstverletzung genötigt. Solche Fälle verdeutlichen, wie das Netz The Com international agiert und Sadisten aus verschiedenen Ländern vereint. Die Arbeitsgruppe des Bundeskriminalamts arbeitet nun daran, diese internationalen Verflechtungen weiter aufzudecken. Die Behörden warnen davor, dass die nihilistische Gewalt in Österreich längst gekeimt ist und weitere Präventionsmaßnahmen erfordert.