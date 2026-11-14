Bundeskriminalamt: 20 beweisfest Fälle von The COM in Österreich

Das BK analysierte 300 Fälle in Bezug auf The COM. 20 Ermittlungen sind beweisfest. Der Direktor Andreas Holzer warnt vor online rekrutierten Tätern und fordert mehr Prävention sowie rechtliche Werkzeuge.

Das Bundeskriminalamt (BK) hat nach einer umfassenden Rückanalyse von 300 Tatbeständen erhebliche Anknüpfungspunkte zur extremistischen Online-Gruppierung "The COM" identifiziert. Laut Auskunft des Direktors des Bundeskriminalamt es, Andreas Holzer, weisen 115 dieser Fälle einen direkten Bezug zu den mutmaßlichen Akteuren der Community auf. Dabei stellte sich heraus, dass 20 der untersuchten Delikte als beweisfest eingestuft wurden. Diese Zahlen belegen, dass das Phänomen auch in Österreich keine randständigen Einzelfälle mehr darstellt, sondern strukturell in der Kriminalitätslandschaft verankert ist.

Umfang der Ermittlungen und Deliktspektrum

Die intensive Aufarbeitung der 300 Fälle wurde initiiert, nachdem der BK-Chef vor anderthalb Jahren auf einem Treffen der Europäischen Polizeibehörde Europol von der wachsenden Gefahr durch diese Online-Sadisten erfahren hatte. Seitdem häuften sich die Verdachtsfälle, dass sich auch Opfer aus dem Inland in den Griffen der Gruppierung befinden. Um dem komplexen Deliktspektrum zu begegnen, das sich auf rund 50 verschiedene Straftatbestände erstreckt, gründete das Bundeskriminalamt im Februar gemeinsam mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) eine spezielle Arbeitsgruppe. Diese umfasst Tatbestände von Terrorismus über Körperverletzung, Erpressung und Vergewaltigung bis hin zu Kindesmissbrauchsdarstellungen, was die Notwendigkeit einer behördenübergreifenden Koordination unterstreicht.

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Struktur und Mechanismen der Community

Die Bezeichnung "The COM" steht für "Community" und hat ihren Ursprung in den USA, wobei ihre Mitglieder in Chatgruppen auf Social-Media-Plattformen, in Foren und über Messengerdienste aktiv sind. Die Rekrutierungsmethoden basieren auf einer systematischen psychologischen Manipulation, bei der Täter, die zumeist Minderjährige oder junge Erwachsene sind, zunächst eine Vertrauensbasis zu den Opfern aufbauen. Anschließend isolieren sie Kinder und Jugendliche schrittweise von ihrem Umfeld und verschieben kontinuierlich die moralischen und rechtlichen Grenzen. Ziel ist es, die Betroffenen zu Straftaten zu nötigen, um die Zugehörigkeit zur Gruppierung zu demonstrieren, oder sie durch erpresste intime Aufnahmen zu kontrollieren.

Zur Zurschaustellung der Loyalität innerhalb der Community finden sogenannte "Cuttingshows" statt, bei denen sich Geschädigte vor zehntausenden Zuschauern im Livestream ritzen müssen. Oft werden dabei Symbole oder Initialen der jeweiligen Gruppierungen oder ihrer Protagonisten in die Haut geschnitten. Ein bekanntes Beispiel für eine solche Täter-Gruppierung ist "764", die 2021 entstand und ihren Namen der Postleitzahl des damals 15-jährigen Gründers Bradley Chance Cadenhead verdankt. Cadenhead wurde 2021 festgenommen und 2023 zu 80 Jahren Haft verurteilt. Innerhalb der Struktur gibt es kein formelles Hierarchiesystem, sondern ein Bewertungssystem, bei dem der Brutalste den Status als Star erhält, was einen starken Wettbewerbs- und Druckdruck unter den Tätern erzeugt.

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Rechtliche Lage und Präventionsbedarf

Die Ermittlungsbehörden stehen aufgrund rechtlicher Einschränkungen vor erheblichen Hindernissen. Andreas Holzer betonte, dass die Polizei in Österreich derzeit nicht berechtigt ist, Messengerdienste zu überwachen, was seinen Worten zufolge die Hände der Ermittlungsbehörden binde. "Wir können nichts machen, wir können uns nur auf unsere Partnerbehörden verlassen, dass sie uns die Informationen geben", erklärte der oberste Kriminalpolizist Österreichs. Daher fordert er die Einführung dieser Maßnahme als essenzielles Werkzeug, vergleichbar mit grundlegenden Notwendigkeiten wie Brot. Ein weiterer Kritikpunkt ist die einseitige Datenlage, da Informationen von Partnerbehörden angefordert werden können, ohne dass Gegenleistungen in Form von Datenaustausch erfolgen können, was langfristig nicht nachhaltig sei.

Angesichts dieser Herausforderungen liegt der Fokus von Holzer stark auf einem umfassenden Präventionskonzept. Um potenzielle Opfer und Täter frühzeitig zu identifizieren, hat das Bundeskriminalamt bereits rund 2.000 Polizeibeamte in der Erkennung spezifischer Fallstricke der Community geschult. Weitere Schulungsmaßnahmen für Interessensgruppen wie Eltern, Lehrer, Jugendschutzeinrichtungen, Rettungsdienste und Ärzte sind in Planung. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) versteht den Bedarf der Polizei nach erweiterten Befugnissen, auch wenn er sich öffentlich noch nicht explizit zu diesem Thema geäußert hat. Die internationale Kooperation wird von Holzer lobend hervorgehoben, da das Engagement der Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich enorm hoch sei. Mit diesen Maßnahmen soll der Aufschwung der Gruppierung gestoppt und weiterer Schaden von Kindern und Jugendlichen abgewendet werden.