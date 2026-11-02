Bundeskanzler Stocker trifft Xi Jinping: Wirtschaftsbesuch in China beginnt

Christian Stocker und Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer starten in Shanghai. Ziel ist die Vertiefung der diplomatischen Beziehungen und die Erschließung von 5,4 Mrd. Euro Exportpotenzial bis 2030 für Österreich.

Bundeskanzler Christian Stocker ist am Montagabend in Shanghai eingetroffen, um seinen mehrtägigen Arbeitsbesuch in China zu beginnen. Der Besuch dient der Vertiefung der diplomatischen Beziehungen und der Vertretung europäischer Interessen im asiatischen Markt. Begleitet wird er von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sowie Vertretern heimischer Unternehmen.

Wirtschaftsminister sucht neue Auftraege

Wolfgang Hattmannsdorfer plant gezielt den Abschluss neuer Auftraege fuer heimische Betriebe in der Volksrepublik. Die Delegation umfasst Unternehmen wie AVL List, Magna, Doppelmayr, voestalpine und RHI Magnesita. Rund 650 Oesterreicher Unternehmen sind mit etwa 900 Niederlassungen in China aktiv.

Also read Nach Kickl-Attacke – FPÖ fordert Kanzler-Rücktritt

Exportpotenzial bis 2030 geschaetzt

Das ungenutzte Exportpotenzial wird bis 2030 auf 5,4 Mrd. Euro geschaetzt. Wichtigste Exportgueter sind Maschinen, Apparate und mechanische Geräte. Das Ziel ist die Verringerung des Warenhandelsdefizits mit China, das im Vorjahr bei erheblichen Disparaten lag.

Politische Hoehepunkte in Peking

Die politischen Hoehepunkte der Reise sind Gespraeche mit Staatspraesident Xi Jinping und Premierminister Li Qiang. Diese Treffen sind fuer kommenden Freitag in Peking angesetzt. Oesterreich und China feiern heuer 55 Jahre diplomatische Beziehungen.

Advertisement

Rueckkehr nach Oesterreich am Samstag

Die Delegation kehrt am Samstag nach Oesterreich zurueck. Aussenministerin Beate Meinl-Reisinger hat China bereits im Juni aus diesem Anlass besucht. Nationale Praesident Walter Rosenkranz war im September in der Hauptstadt.

Beziehungen auf neue Ebene heben

Staatspraesident Alexander Van der Bellen erhielt Ende Mai einen Brief von Xi Jinping. Darin erklaerte er, die Beziehungen zu Oesterreich auf eine neue Ebene heben zu wollen. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung des Besuchs von Christian Stocker.