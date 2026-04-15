Bundeskanzler Stocker in Indien: Ein Besuch mit historischer Bedeutung

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) reist nach Indien und wird von Premierminister Modi mit großem Zeremoniell empfangen. Dieser Besuch ist der erste eines österreichischen Regierungschefs seit 42 Jahren und markiert eine wichtige Geste der diplomatischen Annäherung.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist nach Indien gereist und wurde von Premierminister Narendra Modi mit großem Pomp empfangen. Modi ließ nicht nur den roten Teppich ausrollen und eine Ehrengarde aufmarschieren, sondern ließ auch ein riesiges Willkommensplakat mit Stockers Konterfei aufstellen. Dieser Besuch markiert eine Zäsur, denn der letzte Besuch eines österreich ischen Regierungschefs in Indien liegt bereits 42 Jahre zurück. Stocker ist nach Bruno Kreisky und Fred Sinowatz (beide SPÖ) erst der dritte amtierende Bundeskanzler, der Indien besucht. Kreisky reiste im Februar 1980 für eine UNIDO-Konferenz nach Neu-Delhi und warb für seinen globalen 'Marshall-Plan' für Entwicklungsländer. Er betonte die wirtschaftlichen Chancen für Österreich in Indien , da die Amerikaner nicht allzu beliebt sind und Inder gegenüber großen Nationen generell misstrauisch eingestellt sind.

Vier Jahre später nutzte Sinowatz die Gelegenheit, sich von österreichischen Wirtschaftsprojekten in Indien zu überzeugen und zahlreiche Wirtschaftsverträge zu unterzeichnen. Nach dem Mord an Premierministerin Indira Gandhi 1984, bei deren Begräbnis Vizekanzler Norbert Steger Österreich repräsentierte, gab es lange Zeit keinen weiteren Besuch eines Bundeskanzlers. Bundespräsident Heinz Fischer war 2005 das erste und bisher einzige österreichische Staatsoberhaupt in Indien. Fischer absolvierte einen Staatsbesuch, die höchste Form diplomatischer Wertschätzung. Indien-Besuche sind mittlerweile Teil der Routine für österreichische Chefdiplomaten, wie Sebastian Kurz (2016), Karin Kneissl (2019) und Alexander Schallenberg (2022) bewiesen haben. Auch Wolfgang Schüssel besuchte Indien, bereits 1994 als Wirtschaftsminister mit einer großen Delegation. Schallenberg pflegt aufgrund seiner Kindheit in Neu-Delhi besondere Beziehungen zu Indien, ebenso wie Ex-Kanzler Kurz. Kurz nahm im Juli 2024 an der teuren Hochzeit von Anant Ambani, dem Sohn des reichsten Mannes Asiens, in Mumbai teil.

Stocker erwidert mit seinem Besuch einen Wien-Besuch Modis vor zwei Jahren. Damals feierte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit dem indischen Premierminister den 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Wien und Neu-Delhi. Auch hier lagen mehr als vier Jahrzehnte zwischen den Besuchen auf Regierungschef-Ebene. Premierministerin Gandhi hatte 1983 Bundeskanzler Sinowatz empfangen, und zuvor war ihr Vater Jawaharlal Nehru 1955 Gast der Bundesregierung unter Julius Raab. Nehru war kurz nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages in Wien, an dessen Zustandekommen er maßgeblich beteiligt war. Indien spielte eine wichtige Rolle, da der indische Premierminister sich 1953 bei der Sowjetunion für Österreich einsetzte. Im Kalten Krieg war Indien führendes Mitglied der Bewegung Blockfreier Staaten, die weder der NATO noch dem Warschauer Pakt beitreten wollten, was Anknüpfungspunkte zum neutralen Österreich schuf.

Österreich hofft heute, in Ländern wie Indien Verbündete für die Aufrechterhaltung einer regelbasierten internationalen Ordnung zu finden, insbesondere da die Verlässlichkeit der USA in dieser Hinsicht fraglich geworden ist. Nehammer betonte anlässlich des Besuchs von Modi die Zugehörigkeit Indiens zur BRICS-Staatengruppe (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika). Der Empfang für Stocker spiegelt die wachsende Bedeutung Indiens auf der Weltbühne wider und die Bemühungen Österreichs, seine Beziehungen zu dieser aufstrebenden Nation zu vertiefen. Die enge Zusammenarbeit im Bereich Wirtschaft und Politik wird angestrebt, um von den wirtschaftlichen Möglichkeiten zu profitieren und gemeinsam globale Herausforderungen zu meistern. Der Besuch Stockers unterstreicht die Wichtigkeit der diplomatischen Beziehungen und die Notwendigkeit, traditionelle Bindungen zu pflegen und neue Allianzen zu schmieden. Die vielfältigen Verbindungen, von den historischen Wurzeln bis zu den gegenwärtigen wirtschaftlichen und politischen Interessen, werden in den kommenden Jahren sicherlich weiter ausgebaut werden.





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