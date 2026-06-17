Ein 17-jähriger Junge mit Down-Syndrom, einem schweren angeborenen Herzfehler und Pflegestufe vier muss in wenigen Tagen zum Bundesheer. Die Eltern des Jungen kritisieren die Entscheidung des Bundesheers und planen, gegen diese vorzugehen.

Ein 17-jähriger Junge mit Down-Syndrom , einem schweren angeborenen Herzfehler und Pflegestufe vier muss in wenigen Tagen zum Bundesheer . Das Erscheinen zur Stellung sei zumutbar und erforderlich, heißt es in einem offiziellen Schreiben.

Die Eltern des Jungen sind außer sich und kritisieren die Entscheidung des Bundesheers. Sie argumentieren, dass ihr Sohn nicht in der Lage ist, die Anforderungen des Bundesheers zu erfüllen und dass seine Gesundheit gefährdet wäre, wenn er dienen würde. Der Bundesheer hat jedoch bestätigt, dass der Junge zumutbar und erforderlich sei, um zur Stellung zu erscheinen. Die Eltern planen, gegen diese Entscheidung vorzugehen und ihre Rechte zu verteidigen.

Die Entscheidung des Bundesheers hat auch zu einer Diskussion über die Rolle des Bundesheers bei der Versorgung von Menschen mit Behinderungen geführt. Einige argumentieren, dass der Bundesheer verpflichtet ist, Menschen mit Behinderungen zu integrieren und ihnen die gleichen Chancen zu bieten wie anderen Soldaten. Andere argumentieren, dass der Bundesheer nicht in der Lage ist, Menschen mit Behinderungen zu integrieren und dass es besser wäre, sie in anderen Bereichen zu beschäftigen.

Die Diskussion über die Rolle des Bundesheers bei der Versorgung von Menschen mit Behinderungen wird weitergehen und es bleibt abzuwarten, wie die Situation sich entwickelt





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